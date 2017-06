Poliţiştii vor ieşi în stradă şi vor picheta sediile PSD. "Şi-au bătut joc de noi, mint cu dezinvoltură"

Polițiștii vor ieși în stradă și vor picheta sediile PSD. "Și-au bătut joc de noi, mint cu dezinvoltură"

Sindicatul cu cea mai mare reprezentativitate din Poliția Română amenință din nou cu proteste, după ce creșterile salariale promise au întârziat să apară. Dumitru Coarnă, președintele SNPPC, a anunțat pichetări și miting de protest în cursul lunii viitoare, în fața sediilor PSD din întreaga țară. Sindicalistul spune că ministrul Muncii a mințit și și-a bătut joc de MAI, în ceea ce privește salarizarea polițiștilor.Aproximativ 20.000 de polițiști ar putea ieși în stradă, în cursul lunii iulie, după ce au picat toate negocierile între sindicaliști și Ministerul Muncii în ceea ce privește măririle de salariu promise oamenilor legii. Ieri, în ședința Biroului Executiv Central al Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, organizația cu cea mai mare reprezentativitate, s-a decis organizarea, timp de mai multe zile, a unor forme de protest, în fața sediului central din București al Partidului Social Democrat, dar și la sediile PSD din țară.„Deja am făcut solicitare la Primăria Capitalei, pentru ca, începând cu 10 iulie, să pichetăm sediul central al PSD din București. De asemenea, declanșăm în toată țara pichetări ale sediilor PSD, pentru salarizarea precară din MAI și bătaia de joc pe care o aplică polițiștilor. Efectiv își bat joc de polițiști. Doamna ministru Vasilescu ne tratează cu indiferență. Ea nu înțelege legea și vorbește pe lângă subiect, doar să se audă vorbind și minte cu dezinvoltură. Și-au bătut joc de MAI. Vom începe cu pichetările, după care vom face miting cu 15.000 - 20.000 de polițiști”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coarnă, președintele Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.Nemulțumirea polițiștilor este legată de salarizarea precară din Ministerul Afacerilor Interne, raportată la economia actuală, dar și la celelalte categorii de personal bugetar. Potrivit sindicaliștilor, în pofida unor măsuri luate în cursul anului, acestea nu au condus la o majorare semnificativă a nivelului de trai. Reprezentanții altor sindicate susțin că protestele vin în urma eșecului SNPPC în negocierile cu Ministerul Muncii și că vor fi prezente la proteste, dacă Dumitru Coarnă va permite acest lucru.„Consider că este o acțiune pentru a-și acoperi nerealizările sau faptul că și-au luat țeapă după negocierile particulare pe care le-au purtat. Acum simt o presiune din partea oamenilor care au așteptat data de salariu, întrucât SNPPC a fost singurul sindicat care a negociat creșterile salariale, dar nu au fost în stare să spună cu cât vor crește și îndemna polițiștii să vadă fluturașul de salariu. Brusc s-a trezit că nu a produs niciun efect. Noi susținem orice fel de demers sindical, însă nu vom sta să ne rugăm de domnul Coarnă să ne primească la proteste”, ne-a precizat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.În plus, sindicaliștii acuză subfinanțarea Ministerului Afacerilor Interne, care suferă de un deficit de personal de aproximativ 20.000 de oameni, care are influențe negative asupra sistemului de asigurare a ordinii și siguranței publice.