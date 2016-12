Poliţiştii vor fi dotaţi cu camere şi microfoane ataşate uniformei. "Va genera realităţi pe care cei din conducere refuză să le vadă"

Polițiștii vor fi dotați cu camere și microfoane atașate uniformei. "Va genera realități pe care cei din conducere refuză să le vadă"

În susținerea demersului, conducerea sindicatului a avut întâlniri cu reprezentanți ai Direcției Generale Anti-orupție și Inspectoratului General al Poliției Române, pentru a putea demara proiectul pilot pe o durată de 3 luni. Ambele structuri au agreat utilizarea dispozitivelor, urmând ca Ministerul Afacerilor Interne să dea undă verde proiectului pilot.„S-a discutat la nivel de minister și au fost de acord să fie demarat în scurt timp un proiect pilot, timp de 3 luni, la nivelul Poliției București. Polițiștii de la Rutieră și Ordine Publică vor fi dotați cu 10 camere. În funcție de impact și rezultate, se va lua o decizie. Noi am fi de acord ca toți polițiștii care acționează în stradă, să fie echipați, însă acest lucru depinde de minister”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Daniel Constantin Avasilcăi, vicepreședinte Federația Publisind.În condițiile în care nu au fost invocate până în acest moment niciun fel de observații sau obiecțiuni cu privire la propunere, proiectul ar trebui să fie aprobat în următoarea perioadă de către Ministerul Afacerilor Interne.„În primul rând, astfel am proteja mai mult polițistul. Cetățenii știind că toate acțiunile sunt filmate, se vor abține, iar dacă se vor comite fapte ilegale, vor fi mai ușor de probat. În plus, vom preveni tentativele de corupere, pentru că știindu-se că sunt filmați, cei care încercau asta nu vor mai spune: «hai șefu, ia de aici». În mare, cam asta se dorește, cel puțin pentru început, să prevenim actele de corupție și pentru a asigura protecție polițiștilor. De obicei, nu prea suntem crezuți, iar imaginile și sunetul ar putea vorbi de la sine, pentru a nu mai fi puse la îndoială afirmațiile noastre”, a mai declarat Daniel Avasilcăi.În ultimii ani au mai fost demarate astfel de proiecte de către M.A.I. la Poliția Autostrăzi, inclusiv de către Poliția Locală București. Noutatea constă în faptul că, de această dată, Sindicatul Europol a și pus banii la bătaie, achiziționând primele 10 camere cu care să poată fi demarat proiectul pilot. Până acum totul s-a petrecut la nivelul de hârtii, planuri și iar planuri, fără a se face ceva concret. „Ne-am obișnuit cu frica de asumare a răspunderii, mai ales că punerea în practică a acestui proiect, va genera o serie de «realități» pe care cei din vârful conducerii refuză să le vadă. În momentul de față, organizația noastră a achiziționat un prim lot de 10 dispozitive, pe care, le vom pune la dispoziția polițiștilor de ordine publică și poliție rutieră din cadrul Poliției Capitalei”, au precizat reprezentanții Sindicatului Europol.