Poliţiştii şi şcolile de şoferi, la cuţite. "Va ieşi scandal mare!"

Polițiștii și școlile de șoferi, la cuțite. "Va ieși scandal mare!"

Timpul de așteptare al candidaților care vor să obțină permisul de conducere se mărește de la o lună la alta, atât la Constanța, dar și în alte județe. Deși s-a luat măsura ca elevul care a trecut de proba teoretică să poată susține de mai multe ori proba practică, această decizie nu a „fluidizat” lucrurile la Serviciul de Permise și Înmatriculări Constanța. Mai mult, anumite voci din partea examinatorilor spun că de această situație se bucură școlile de șoferi, care câștigă mai mulți bani. De cealaltă parte, școlile de șoferi spun că „va ieși scandal” dacă situația nu se va schimba.Nevoia acută de personal a Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța este binecunoscută și de instructorii auto, care cer ca situația să fie rezolvată cât mai repede.„Noi am ajuns cu examinările în luna septembrie, chiar octombrie, s-a ajuns la două luni, două luni și jumătate. Mai mult de 3, 4 examinări nu poate da un cursant într-un an, cu toate că ar fi trebuit să susțină 8 sau chiar 9 examinări. Să fie numiți încă vreo 14-15 persoane la examinări, să ajungem la zi, pentru că nu se mai poate. Am elevi care vor să devină șoferi profesioniști și dacă nu-i bagă într-o lună și jumătate, va ieși scandal mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Niculae Dicu, directorul Școlii de șoferi DIA Auto.Școlile de șoferi, acuzate că vânează bani și nu promovabilitateSurse din cadrul examinatorilor au încercat să explice timpul mare de așteptare prin faptul că se rulează mulți elevi care nu promovează proba practică, spre profitul școlilor de șoferi, care primesc bani în urma solicitării de ore suplimentare pentru condus.„Dacă pică la «traseu», elevul își mai ia 6 ore de la școala de șoferi și poate susține din proba practică. Pe acest fond, procen-tul de promovabilitate, în loc să crească, a scăzut, de la aproximativ 62%, la 52%. Această diferență de 10% se rulează din nou. Raționamentul este foarte simplu. Elevilor le convine să vină și să ia 6 ore, în mod repetat, iar asta înseamnă câte 300 de lei, la fiecare 6 ore. În acest fel, ei nu se supără când au promovabilitate mai redusă, iar noi nu putem face rabat de la exigență. Rulăm mai mult și cu cât rulăm mai mulți elevi, programările ne duc în față, la de la o lună până la patru luni, în unele cazuri, în țară”, precizează surse din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța.„Să îi bage la 15 zile, nu după două luni“La rândul lor, școlile de șoferi afirmă că întotdeauna s-a ținut cont de promovabilitate, atât timp cât s-au știut cifrele celor care promovează sau nu examenele. Potrivit legii, Direcția Regim Permis de Conducere și Înmatriculare trebuie să ofere școlilor de șoferi numărul exact al candidaților promovați, însă acest lucru nu se întâmplă. Mai mult, reprezentanții unor școli de șoferi se tem că elevii care vor să susțină în luna septembrie una dintre probe ar putea fi programați abia anul viitor.„Dacă mă duc cu ei în septembrie sau octombrie, o să-i bage în ianuarie sau februarie în examen și ce-am făcut? Să îi bage la 15 zile, nu după două luni. Eu vreau să-i văd cu permisul luat după ce termină, nu să le iau bani în plus. Eu sub 63% nu am avut niciodată promovabilitatea. Acum a mai scăzut, dar nu știu cât este pentru că înainte dosarele veneau la școală și știam exact cine a luat, cine n-a luat. În trecut, școlile mergeau cu dosarele și tot noi le și luam. Acum nu mai știm nimic, se ocupă cei de la DRPCIV. Sunt obligați prin lege să ne dea lunar numărul cursanților care au promovat și care au picat. În primele două luni, acum doi ani s-au ținut de asta, după care au lăsat-o baltă că nu mai au timp de așa ceva. Așa că, în momentul acesta, n-am de unde să știu cifrele exacte”, a adăugat Niculae Dicu.