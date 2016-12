Poliţiştii şi-au schimbat ministrul

Rocadă la MAI

Polițiștii și-au schimbat ministrul

Vasile Blaga și-a anunțat, ieri, demisia de onoare din funcția de ministru al Administrației și Internelor, demersul său survenind protestului polițiștilor, de vineri, din fața Administrației Prezidențiale. „Am decis să îmi înaintez demisia de onoare. Este un moment importat pentru MAI și pentru România, și anume atingerea celui mai important obiectiv strategic, intrarea în Spațiul Schengen. Nu trebuie să planeze niciun fel de suspiciune asupra ministerului”, a spus Vasile Blaga în deschiderea declarației de presă pe care a făcut-o la sediul Ministerului Administrației și Internelor (MAI). După ce și-a anunțat demisia, Blaga a făcut o scurtă prezentare a stadiului la care se află integrarea României în Spațiul Schengen, precum și a modului de atragere a fondurilor europene. El a mai spus că MAI este cea mai serioasă instituție a statului și are deplină încredere în toate armele și structurile Ministerului. Vasile Blaga a preluat conducerea Ministerului Administrației și Internelor în decembrie 2009, funcție pe care a mai deținut-o la începutul guvernării Alianței DA, între 2004 și 2007, când PDL a ieșit de la guvernare. Noul ministru al MAI are 42 de ani În urma demisiei lui Vasile Blaga, la numai câteva ore, președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire în funcția de ministru al Administrației și Internelor a liderului grupului PDL din Senat, Constantin Traian Igaș. El s-a născut la 29 septembrie 1968, este senator, lider al grupului PDL și președinte al Comisiei pentru Regulament. A fost deputat în legislatura 2004-2008. În Senat, Igaș s-a remarcat, în primăvară, printr-un demers de înlocuire a lui Mircea Geoană de la conducerea instituției, inițiativă rămasă fără rezultat. Igaș a fost, în 2004, președintele Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Arad, iar în perioada 2000-2004 a fost consilier local în Pecica, județul Arad. Din 2007 este vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Arad. Între 2000 și 2004 a fost administrator la SC Costello 2000 SRL, iar între 1996 și 2000 a fost director tehnic la SC Astralegno SRL. Totodată, între 1990 și 1995 a fost administrator la Organizația „Tineretul Liber Arădean”. Igaș are un master în „Management și finanțare în administrația publică” și este absolvent al Colegiului Național de Apărare. Potrivit declarației de avere postate pe site-ul pdlsenat.ro, Igaș deține trei terenuri, un luciu de apă și două case în Pecica, județul Arad. De asemenea, are un apartament în municipiul Arad. Mai deține două autoturisme, precum și bijuterii de 10.000 de euro. Este căsătorit și are doi copii.