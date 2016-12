Poliţiştii rutieri au făcut prăpăd

Polițiștii rutieri au făcut prăpăd

Statisticile negre ale Poliției Rutiere care plasează Constanța pe al doilea loc în țară în ceea ce privește accidentele rutiere foarte grave par să nu impresioneze pe nimeni. Ba legislația insuficient de „convingătoare”, ba indiferența cu care este tratată oricât de bună ar fi în anumite privințe fac ca polițiștii să devină neputincioși în fața valului de morți de pe șosele.Spuneam zilele trecute că principalele motive din cauza cărora se petrec accidentele rutiere la Constanța sunt: traver-sarea neregulamentară a pietonilor, conducerea imprudentă și neacordarea de prioritate pietonilor.Din evidențele Poliției Rutiere aflăm că, în primele nouă luni ale acestui an, 264 de accidente rutiere s-au petrecut NUMAI din vina pietoni-lor, pe când anul trecut au fost mai puține, respectiv 255. De asemenea, 148 de accidente s-au produs din cauza conducerii imprudente, pe când anul trecut au avut loc 119 din același motiv. Totodată, 119 accidente rutiere s-au produs, atât anul trecut, cât și anul acesta, din cauza neacordării de prioritate pietonilor.Dar cum stăm la capitolul amenzi? Poate că ați înclina să credeți că polițiștii nu-și fac treaba și că nu amendează atunci când trebuie, fie șoferii, fie pietonii indisciplinați.Ei bine, vă vine sau nu să credeți, în primele nouă luni ale acestui an, potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, agent principal Cristina Vasile, oamenii legii au aplicat 87.641 de amenzi, cu o valoare totală de 8.662.929 de lei, precum și 140.800 de puncte de penalizare.Dintre toate aceste procese-verbale care au fost împărțite, se pare, cu dărnicie de polițiștii de la Rutieră, 6.865 sunt adresate pietonilor, iar 228 de amenzi șoferilor care nu au acordat prioritate pietonilor. Sancțiunile aplicate sunt cu mult mai multe față de anul trecut, când au fost emise 76.044 de sancțiuni, în valoare de 4.425.983 de lei. De asemenea, anul trecut au fost aplicate 106.195 de puncte de penalizare, au fost amendați 9.779 de pietoni și 146 de șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor.Este însă foarte clar că, în acest an, polițiștii au pus tunurile pe vitezomani! Nu mai puțin de 13.466 de șoferi au fost amendați pentru că au depășit viteza legală, mai mult decât dublu față de anul trecut, când au fost sancționați 6.235.Aproape de 3.000 de permise reținutePolițiștii spun că 25.721 de amenzi au fost aplicate în acest an pentru nepurtarea centurii, față de 21.320 anul trecut. La fel de bine stăm la reținut permise: 2.887 în acest an, față de 2.772 anul trecut. Nu același lucru se poate spune de opririle neregula-mentare, în cazul cărora 2.428 de șoferi au fost amendați în acest an, pe când anul trecut au fost 4.248.Câte amenzi ajung însă să fie plătite este o altă poveste, pe care o vom aborda într-o ediție viitoare.