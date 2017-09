Poliţiştii prinşi în flagrant luând mită, cercetaţi sub control judiciar

Polițiștii prinși în flagrant luând mită, cercetați sub control judiciar

UPDATE: Cei doi agenti vor lucra in continuare si vor efectua acele atribuții pe care le vor trasa șefii lor, fiind puși la dispoziție. Mai exact, nu vor mai efectua misiuni în stradă si vor fi puși la muncă până se va termina ancheta penala. Apoi hotărârea definitivă a instanței de judecată va stabili daca mai rămân în politie.Mihai Dobrescu și Ionuț Popîrțac, polițiștii prinși în flagrant luând mită, vor fi cercetați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Cei doi agenți au fost inițial reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța.Vă reamintim că ofițerii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au organizat și realizat prinderea în flagrat a agenților, ca urmare a unei sesizări primite la linia Telverde a DGA.CITEȘTE ȘI:În cursul zilei de ieri, echipajul format din doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia a oprit un autoturism, ca urmare a săvârșirii de către conducătorul auto a unei contravenții la regimul rutier. Pentru a nu lua măsurile legale față de acesta, cei doi i-au solicitat suma de 200 de lei.