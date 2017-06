Poliţiştii nu mai cred în poveştile cu zâne: "S-a legalizat sclavia, vom face muncă forţată pentru 4 lei pe oră"

Polițiștii nu mai cred în poveștile cu zâne: "S-a legalizat sclavia, vom face muncă forțată pentru 4 lei pe oră"

Deși Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat în week-end că polițiștii care asigură permanența vor beneficia de un spor de 40%, vestea mai mult îi îngrijorează pe agenții din teren, în loc să-i bucure. Și asta pentru că oamenii legii consideră că reprezentanții MAI preferă să nu rezolve problema cu adevărat, ci doar să o „peticească”.Faptul că polițiștii sunt nevoiți să efectueze permanența a ajuns și la urechile ministrului Afacerilor Interne. Din cauza deficitului extrem de mare de personal, polițiștii sunt nevoiți să rămână „în dispozitiv”, chiar dacă și-au terminat programul de lucru, și să fie pregătiți să intervină în orice moment, dacă situația impune acest lucru.Cu toate că legea nu prevede în niciun articol permanența, iar conducerile IGPR și MAI s-au ferit să vorbească despre asta în toți acești ani, se pare că mizeria de sub preș nu mai poate fi ascunsă. Duminică seară, Carmen Dan a declarat în cadrul unei intervenții televizate faptul că „personalul din structurile subordonate ministerului, care asigură continuitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în afara pro-gramului de lucru, va beneficia de un spor de 40% la salariu”.Acest spor de 40% s-ar traduce, spun oamenii legii, printr-un plus de 4 lei pe oră, ceea ce este considerată a fi o jignire adresată polițiștilor. Indiferent care ar fi fost această sumă promisă de ministrul MAI, oamenii legii cer ca problemele ce se nasc din cauza deficitului de personal să fie rezolvată, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze peste program, fără a avea posibilitatea de a părăsi localitatea.„Au aflat și ei că există permanență, când noi vorbim de ani de zile de această poveste. În loc să găsească soluții să rezolve problema, au ales varianta ca polițiștii din mediul rural să nu mai fie liberi vreodată. Știți cât vor primi agenții pentru sporul de permanență? 4 lei pe oră. Unul care vine să-ți sape în grădină, îți cere 50 de lei, cel puțin. S-a legalizat sclavia, vom face muncă forțată pentru 4 lei pe oră pentru a asigura serviciul polițienesc, să stea continuu la serviciu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului „Europol” Constanța.De asemenea, Carmen Dan a atins și subiectul slariilor, declarând că un agent principal cu un salariu de 1.676 lei va avea, de la 1 iulie, 1.760 de lei, cu un plus de 84 de lei. Ministrul a mai precizat că un ofițer specialist 1, cu un salariu de 1.676 lei va avea un salariu crescut cu 163 de lei. Polițiștilor le este greu să creadă un alt șir de promisiuni, în condițiile în care imediat după ce au primit asigurări că vor încasa o leafă mai mare, au observat că au în cont mai puțini bani.