„Poliţiştii mi-au înscenat totul, pentru că nu am vrut să le dau şpagă!”

Supranumit „Șmecherul de Constanța”, Ovidiu Giurescu contraatacă:

„Polițiștii mi-au înscenat totul, pentru că nu am vrut să le dau șpagă!”

Ovidiu Giurescu, fost sportiv al LPS Farul, cel supranumit de presa centrală „șmecherul de Constanța”, acuzat că ar fi agresat un polițist, la Deva, și amenințat un altul, are o cu totul altă variantă vizavi de conflictul pe care l-a avut cu oamenii legii hunedoreni. Tânărul ne-a povestit că totul a pornit de la faptul că, după ce a fost oprit de polițiști, aceștia i-au cerut șpagă. El a refuzat să le dea „atenția” cerută și, mai mult decât atât, a solicitat polițiștilor să fie lăsat să scrie că i s-au cerut bani la rubrica „observații”, pe procesul-verbal. De aici ar fi început tot conflictul… Potrivit declarației acestuia, nu a fost vorba nicio clipă de agresiune fizică asupra polițiștilor, ceea ce au constatat, ulterior, și judecătorii, care au respins propunerea de arestare preventivă formulată pe numele lui. Polițiștii s-ar fi răzbunat pentru că nu au primit șpagă Ovidiu Giurescu ne-a povestit că, la data de 8 iulie, a fost oprit de un echipaj de poliție pentru o presupusă depășire neregulamentară. Polițiștii i-au spus că, dacă e „atent”, trec cu vederea cele întâmplate. Pentru că el era de părere că nu a greșit și a fost deranjat de atitudinea tranșantă a polițiștilor, a refuzat să le facă pe plac. Mai mult, el a insistat să specifice pe procesul-verbal faptul că i s-a cerut „șpagă”, numai că polițiștii nu l-ar fi lăsat să facă acest lucru.„Așa au înscenat că i-am agresat, că i-am bătut, dar eu nu numai că nu le-am sărit în spate, așa cum au spus, dar nici măcar nu le-am vorbit urât” - ne-a declarat Ovidiu Giurescu - „dovadă stă înregistrarea pe care am făcut-o cu telefonul mobil”, a completat el.Potrivit avocatului acestuia, Edi Pătrașcu, „incidentul larg mediatizat care a avut ca protagoniști pe Ovidiu Giurescu și pe cei doi polițiști rutieri, Cristian Tirt și Ioan Tudorel Bădănău, care au reclamat că au fost victimele ultrajului, nu este nici pe departe așa cum l-au zugrăvit publicațiile, ci în sensul că incidentul a avut la bază cererea polițiștilor în schimbul trecerii cu vederea a pretinsei contravenții săvârșite de Giurescu a unei sume de bani pe care acesta din urmă nu a vrut să o dea”. Mai mult, avocatul susține că, din înregistrările realizate cu telefonul mobil personal, Giurescu a demonstrat instanțelor de judecată faptul că nu au existat acte de violență, nici fizică, nici verbală la adresa reprezentanților legii, dar, mai mult decât atât, a arătat instanțelor că atitudinea polițiștilor rutieri a fost una premeditată, fiind speriați de remarca sa precum că i-ar fi înregistrat cerându-i șpagă. De altfel, existența violențelor este infirmată de chiar martorul polițiștilor, Tiberiu Avram, care, într-o a doua declarație dată la Poliție, spune că „nu am văzut ca polițistul să fie lovit efectiv de contravenient și au avut loc doar îmbrânceli la limita violenței”. Giurescu și avocatul său susțin că polițiștii au înscenat toată povestea cu agresiunea, cu faptul că le-au fost rupte hainele și că Giurescu ar fi fost reținut și încarcerat la locul comiterii pretinsei infracțiuni, când, în realitate, Giurescu a plecat la volanul propriei mașini la sediul IPJ Hunedoara.„Ceea ce a urmat acelui moment a constituit un întreg șir de abuzuri săvârșite de oamenii legii - inclusiv smulgerea telefonului din mână și închiderea acestuia interzicându-i astfel să ia legătura atât cu familia, cât și cu un avocat, care a culminat cu interzicerea de către procurorul de caz a administrării probelor biologice solicitate de Ovidiu Giurescu”, ne-a declarat avocatul Edi Pătrașcu.„Recunosc, acum îmi pare rău că nu le-am dat șpagă, aș fi scăpat de tot acest circ”, ne-a declarat Ovidiu Giurescu. Instanțele de judecată au constatat însă că nu există probe suficiente pentru a-l băga după gratii pe Giurescu, dovadă că au luat pe numele acestuia doar măsura obligării de a nu părăsi țara pe o perioadă de 30 de zile.Cine este Ovidiu Giurescu?Ovidiu Giurescu este cetățean român și francez, absolvent al Universității Babeș Bolyai din Cluj și al Școlii Superioare de Comerț din Paris, fiind administratorul unei firme în România, care se ocupă cu managementul forței de muncă, firmă ce are o cifră de afaceri importantă. El este și administratorul unei societăți de prestări servicii în domeniul construcțiilor în Franța având sediul social la Lyon și care, de asemenea, are o cifră de afaceri considerabilă, plătitoare de taxe și impozite statului francez, având contracte de subantrepriză cu importanți dezvoltatori francezi.El are în proprietate un BMW-seria 6, la bordul căruia, de altfel, se și afla în momentul incidentului, achiziționat printr-un leasing financiar, pe o perioadă de cinci ani, actualmente mai având de plată încă doi ani.Giurescu nu are antecedente penale, iar ceea ce apăruse în presă până acum două săptămâni vizavi de persoana lui făcea referire la rezultatele bune obținute de el ca sportiv.