„Poliţiştii lucrează mai mult pentru confortul şefilor decât pentru comunitate“

dlor sindicalisti! inainte de a va da cu parerea asupra perceptiei politiei de catre populatie, ar trebui sa reflectati adanc la cazurile reprobabile pe care agentii le comit. ar trebui ca politistul sa fie in slujba si pentru comunitate. ce perceptie sa aiba cetateanul care este furat, talharit, violat si organele de ordine intorc spatele. cum se simte cetateanul cand in tomis 3 este agresat de tuciurii care vand tigari? cand in acceeasi zona se smulg lantisoare si cercei? cum este cand esti buzunarit in autobuz? cum este cand ti se fura usa, poarta, capacele de canalizare, masina,etc? cum este sa nu ai siguranta pe strada? toti vad cu ce se ocupa politistii dvs. mai putin cu a-si indeplini sarcinile de serviciu. aroganta,si tupeul caracterizeaza pe multi agenti. faceti un pic de ordine in ograda, o privire atenta in oglinda si mai multa receptivitate la parerile pertinente ale cetatenilor, a celor care va platesc si pe care numai cu respect nu ii tratati.