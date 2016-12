Poliţiştii locali îşi pregătesc „caracatiţele“ pentru sezonul estival

Polițiștii locali își pregătesc „caracatițele“ pentru sezonul estival

Deși sezonul estival nu se va deschide decât peste aproximativ o lună, polițiștii locali din Constanța au început să pregătească „tacticile“ de intervenție. Aceștia spun că se așteaptă ca, în acest an, stațiunea Mamaia să nu mai fie atât de aglomerată ca în anii precedenți.Aproximativ 25 de polițiști locali se vor afla, zilnic, în acest sezon estival, în stațiunea Mamaia. Reprezentanții Poliției Locale Constanța afirmă că au început să se gândească serios la problemele cu care se vor con-frunta în această vară și să găsească metode de prevenire.Stațiunea Mamaia va fi împânzită de polițiști locali. Aceștia vor acționa zilnic pentru fluidizarea traficului, dar și pentru pedepsirea șoferilor care își parchează mașinile ne-regulamentar sau blochează căile de acces. Însă chiar și așa, oamenii legii afirmă că municipiul Constanța nu va rămâne descoperit, ci vor exista echipaje care să se ocupe de sesizările cetățenilor.„Vom acționa cu aproape toate efectivele în stațiunea Mamaia. Vor rămâne echipaje și pentru municipiul Constanța, pentru problemele locuitorilor, însă marea majoritate va fi direcționată în stațiune pentru dirijarea circulației”, afirmă Daniel Bratu, directorul Poliției Locale Constanța.Polițiștii locali spun că și ridicările și blocările de mașini vor fi la ordinea zilei în stațiunea Mamaia, din cauza șoferilor care sunt indisciplinați și parchează pe unde apucă.„Bineînțeles că se continuă activitățile și pentru blocarea sau ridicarea autovehiculelor. Suntem nevoiți să facem și asta, pentru că, din păcate, există încă șoferi care nu respectă regulile. Acțiunea noastră prioritară este de asigurare a unei circulații fluente, pentru că am avut probleme în anii anteriori, când un șofer făcea și o oră și jumătate dintr-un capăt al stațiunii în celălalt. În situația în care constatăm că circulația este îngreunată de vreun autoturism care este parcat pe vreo bandă de circulație, normal că vom fi nevoiți să-i ridicăm mașina respectivului”, explică directorul.„Se pare că, în acest an, nu vor mai fi probleme la trecerile de pietoni, având în vedere construcția pasarelelor. Zonele cu marcaje pietonale care erau înainte problematice acum se vor elibera. Aici vorbim în special despre trecerea de pietoni de la Cazino, care era și cea mai aglomerată și unde exista mereu riscul de blocaj în trafic”, conchide Daniel Bratu.Mașinile care vor fi ridicate vor fi duse la parcul auto de pe bulevardul Aurel Vlaicu, din zona reprezentanței Seat, iar pentru recuperarea lor, proprietarii trebuie să scoată din buzunar o taxă de 600 lei (la care se adaugă 25 lei/zi) și sancțiunea contravențională. De asemenea, pentru deblocarea roții, șoferii trebuie să scoată din buzunare o taxă de 50 lei, la care se adaugă amenda.