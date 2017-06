Poliţiştii locali, făcuţi praf! "Se cheltuie o grămadă de bani cu ei, nu au nicio pregătire"

10

Politia Locala

Conform uniunii europene polita "nationala" ca prinde "hoti" nu ar trebui sa existe . Ei ar trebui sa fie politisti locali. In orice tara din uniune nu mai exista asa ceva doar in romania . Cum prind ei infractorii cand stau in scara blocului sau ascunsi in boscheti? Politia Nationala e degeaba , aia stau pe banii nostrii si nu fac nimic. Sunt niste functionarii slab pregatiti veniti de cine stie unde si vb ca la usa cortului. Exemplu: mod de adresare al unui politist roman (politia nationala) din cadrul sectiei 7 politie. - da ba buletinul ???? Ce mod de adresare este asta domnilor politisti??? Asa ati invatat la campina ????