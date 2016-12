Poliţiştii locali din Constanţa, înarmaţi cu pistoale letale

Polițiștii locali din Constanța, înarmați cu pistoale letale

Polițiștii locali din Constanța vor primi, săptămâna viitoare, 80 de pistoale letale, de calibru 9x19 mm. Conform legii, ei pot utiliza armele în legitimă apărare ori pentru prinderea celor care au comis infracțiuni cu violență. Cele mai multe pistoale vor ajungesub lacăt, pentru că nu are cine să le folosească.Constănțenii vor să se simtă în siguranță pe străzi. Să nu se teamă că ei sau copiii lor ar putea fi atacați în plină stradă, pentru un lănțișor sau un telefon mobil mai fițos. O mână de ajutor în acest sens ar trebui să dea și polițiștii locali. Pentru a putea interveni corespunzător, ei vor fi dotați cu pistoale cu gloanțe, după cum a declarat pentru „Cuget Liber” Daniel Bratu, directorul Poliției Locale Constanța. „De săptămâna viitoare vom primi 80 de pistoale letale de apărare și cartușe. Încercăm să ne pregătim pentru când vom putea angaja personal”, a afirmat reprezentantul unității. Este vorba de pistoale de calibru 9x19 mm și tot atâtea tocuri, 2.500 de cartușe, cât și de 250 de portcarnete, pentru care autoritățile locale vor plăti aproximativ 150.000 de lei.Cea mai mare parte din arme vor ajunge însă la păstrare, sub cheie, din simplul motiv că nu există personal care să o folosească. „Se are în vedere trecerea polițiștilor de la Ordine Publică și Rutieră la Poliția Locală așa că le vor utiliza aceștia, căci autoritățile locale vor trebui să asigure dotarea și pentru ei”, a continuat directorul Poliției Locale Constanța. În prezent, unitatea are doar 30 de angajați, dintre care „20 la circulație, 8 la ordine publică, dispecerul și eu”, a explicat Daniel Bratu. Mai mulți polițiști locali ar însemna mai puține furturiÎntre timp, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) evidențiază că lipsa unei acțiuni reale a polițiștilor locali de pe străzile Constanței are consecințe. „Din nefericire, la Constanța, Poliția Locală nu funcționează așa cum ar trebui și ne-ar fi fost de un real ajutor. Am fi putut face patrule și cu ei, așa cum se patrulează cu jandarmii, ceea ce ar fi dus la mai puține infracțiuni stradale. Numărul acestor infracțiuni stradale a crescut în timpul zilei, iar noi, recunosc, ne-am concentrat mai mult pe a patrula în timpul nopții. Poliția Locală are buget, va avea și armament, dar nu are oameni”, a declarat inspectorul șef, Valentin Burlacu, pentru „Cuget Liber”. Ideea este împărtășită și de comisar șef Emilian Pârvu, șeful Poliției Municipale Constanța. „Din păcate, Poliția Locală nu s-a dezvoltat și la Constanța. Există structura, care acționează mai mult pe domeniul rutier, respectiv parcări, dirijarea circulației și cu care colaborăm prin intermediul Biroului Rutier. Dar pe siguranță publică nu s-a dezvoltat și ar fi nevoie”, a afirmat comisarul șef. Prin comparație, a arătat șeful Poliției Municipale, în comunele învecinate orașului Constanța, unde aceste structuri au fost puse la punct, deja se observă urmările: există patrule non-stop pe străzi, numărul hoților prinși în flagrant delict este în creștere și sunt comise mai puține infracțiuni. Ce spune directorul Poliției LocaleDirectorul Daniel Bratu a explicat de ce organizația pe care o conduce nu are suficienți oameni și ce demersuri au fost făcute: „Alte orașe au poliții locale organizate, pentru că au înființat structura mai devreme. De exemplu, Galațiul avea, în 2008, 600 de polițiști locali, astfel că în momentul în care a venit restructurarea au avut de unde să dea afară. Și noi dacă am fi avut structura cu 300 de oameni din 2008, în momentul de față am fi avut personal necesar. Am solicitat Ministerului Administrației și Internelor să ne precizeze modalitatea prin care putem să angajăm oameni, să ne dea avizul pentru a face angajări, dar nu am primit încă răspuns. Ultima adresă a fost trimisă în septembrie. Sunt fonduri alocate pentru uniforme, pentru dotarea cu stații de emisie-recepție, pentru armament, dar nu avem polițiști”, a afir-mat reprezentantul Poliției Locale.