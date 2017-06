Poliţiştii, legaţi la mâini de lege. "De câte ori am pus cătuşe, de atâtea ori am fost cercetat"

Polițiștii, legați la mâini de lege. "De câte ori am pus cătușe, de atâtea ori am fost cercetat"

De cealaltă parte, un om al legii a ripostat și l-a lovit cu pumnul pe Boureanu. Abia după câteva zeci de minute de discuții și amenințări, polițiștii l-au încătușat pe fostul deputat și l-au dus la secție. Acum, polițistul care a ripostat riscă să fie anchetat de procurori pentru gestul său.După ce în anul 2015 Cristian Bourea-nu s-a luat de polițiștii care l-au oprit pe A2 pentru că rula cu o viteză de 170 de km/h, susținând că oamenii legii stau „la pândă” și că irosesc banii cetățenilor aiurea, fostul deputat a arătat din nou faptul că legea nu este deloc de partea celor care o aplică. La începutul week-end-ului, mașina în care fostul parlamentar se afla ca pasager, pe locul din dreapta-față, a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție rutieră din București. Cristian Boureanu, aflat într-o avansată stare de ebrietate, i-a amenințat pe agenții de poliție, i-a prins degetele mâinii drepte prin închiderea portierei unui polițist și l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală pe un alt om al legii.Agentul lovit de Boureanu a ripostat cu o lovitură de pumn în zona feței, iar până la încătușarea fostului parlamentar au mai trecut minute bune. De ce? Pentru că polițiștii vor da cu subsemnatul la Parchet chiar și atunci când sunt în autoapărare, iar asta nu face decât să sporească grija oamenilor legii față de comiterea oricărui fel de gest.„De câte ori l-am trântit pe vreunul la pământ și i-am pus cătușele, și asta s-a întâmplat de foarte multe ori, cam de tot atâtea ori am fost cercetat de Parchet pentru purtare abuzivă. Chiar dacă de fiecare dată am primit NUP, adică s-a dovedit că am acționat legal, a fost timpul meu liber pierdut și stresul meu. Habar nu ai cum e să îți aștepți rândul la audieri, stând pe o băncuță pe care mai așteaptă tâlhari, hoți, violatori”, precizează polițistul Marian Godină.Deși legislația este de partea polițistului care a reacționat, mai mult ca sigur el va fi audiat de procurori și va sta pe aceeași „băncuță pe care mai așteaptă tâlhari și hoți”. Potrivit legii, „pentru înfrângerea acțiunilor agresive și imobilizarea persoanelor turbulente se folosesc procedeele specifice luptei corp la corp și se pot aplica și lovituri cu pumnul, mâinile și picioarele, genunchii, coatele și alte părți ale corpului. Nu este necesară somația în cazul în care polițistul este atacat prin surprindere”.