Poliţiştii i-au sfătuit pe şcolari cum să se ferească de infractori

Polițiștii i-au sfătuit pe școlari cum să se ferească de infractori

Ştire online publicată Marţi, 14 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în colaborare cu polițiștii de proximitate de la Secția 4 au participat la deschiderea noului an școlar 2010 - 2011. Activitatea s-a desfășurat la Școala Generală nr. 39 din Constanța și a avut ca scop informarea elevilor cu privire la măsurile minime de siguranță pe care ar trebui să le adopte pentru a nu deveni victime ale infractorilor. În vederea prevenirii disparițiilor de minori, elevilor prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar li s-a recomandat să nu se deplaseze pe străzi neiluminate pe timp de noapte, să fie siguri că știu adresa și numărul de telefon de acasă, să nu accepte să însoțească persoane necunoscute în diverse locații, indiferent de pretextele pe care acestea le invocă și să nu permită accesul în locuință a persoanelor pe care nu le cunosc atunci când sunt singuri acasă. În ceea ce privește siguranța copiilor care utilizează Internet-ul s-a recomandat minorilor să nu furnizeze datele personale și adresa celor pe care îi cunosc on-line și să nu stabilească întâlniri cu aceștia, fără încuviințarea părinților. De asemenea, părinții prezenți la activitate au fost sfătuiți să-i supravegheze pe cei mici în momentul utilizării PC-ului și să identifice activități comune. Totodată, elevii au fost învățați să nu poarte la vedere telefoanele mobile, să nu le lase nesupravegheate în clasă și să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului. La final, elevii au primit ghiduri informative sub formă de evantai, cu recomandări pentru prevenirea disparițiilor de minori și pentru siguranța on-line. Activități similare au fost desfășurate de polițiștii constănțenii și în alte unități de învățământ de la nivelul județului Constanța.