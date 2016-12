Poliţiştii Gărzii de Coastă au confiscat peste jumătate de tonă de legume

1

Mai sa fie!

In ultimul timp, cei de la Garda de Coasta sunt tot mai prezenti in mass-media cu mari realizari de acest gen in care ori nu au niciun merit, ori - cu ajutorul jurnalistilor -, isi heberbolizeaza marile realizari. Auzi aici "peste jumatate de tona de legume" , adica ceva mai mult de 500 kg. Am mai vazut si la ei si la cei de la politie cum ne transmit cate tigarete au confiscat, ca suna mai bine decat sa le imparta la 20 si sa ne spuna cate pachete au fost, ca sa nu mai vorbim de cartuse sau baxuri. Oricum, ar fi bine sa stie toate lumea ca politia de frontiera controleaza numai documentele de trecere a frontierei, marfurile fiind de competenta vamei deci si aici, cu legumele si in stirile cu containere si chinezisme se face o dezinformare. Sunt rezultatele vamesilor peste care se baga in seama si politistii de frontiera, ca vezi doamne, ei colaboreaza!