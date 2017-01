Poliţiştii fac apel la cetăţeni pentru prinderea unui bărbat suspect de omor deosebit de grav

Polițiștii fac apel la cetățeni pentru prinderea unui bărbat suspect de omor deosebit de grav

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis, în lipsă, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele lui Sorin Urzică, de 26 de ani, din localitatea Huși, județul Vaslui, sub acuzația de omor deosebit de grav și tâlhărie. Potrivit anchetatorilor, tânărul este suspect de comiterea omorului din seara de 17 octombrie, petrecut asupra administratorului unei societăți comerciale din localitatea 23 August. În dimineața zilei de 18 octombrie, Gheorghe Dumitrescu, de 60 de ani, din Mangalia, administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate exploatarea fondului piscicol dintr-un bazin al lacului Tatlageac (comuna 23 August), a fost găsit decedat într-un birou al societății. Bărbatul prezenta mai multe lovituri în zona capului, din cameră lipsind două telefoane mobile mărcile Siemens și Sendo. În urma efectuării cercetărilor, polițiștii constănțeni au stabilit că suspect de comiterea omorului este Sorin Urzică, ce a dispărut din localitate. În acest sens, polițiștii fac apel la toți cei care pot oferi detalii despre tânăr, semnalmentele tânărului fiind: constituție atletică, aspect general neîngrijit, înălțime 175 - 180 cm, păr șaten, ochi căprui. Ca semne particulare, are lipsă trei dinți în partea din față a maxilarului superior și o cicatrice la cartilagiul bazei nasului (lipsă secțiune din cartilagiu). Oamenii legii susțin că ultima dată a fost văzut îmbrăcat într-o scurtă din camuflaj (model militar), pantaloni de culoare neagră, încălțat cu cizme de cauciuc și purtând un fes de culoare închisă. De asemenea, ei spun că este posibil ca suspectul să ceară găzduire pe la diferite ferme, stâne sau alte locuri izolate deoarece evită aglomerările urbane, unde ar putea fi mai ușor depistat. Cei care pot oferi relații despre acesta, pot suna la numărul 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.