Poliţiştii declară „război“ Poliţiei Locale!

2

ESTE DISPOZITIA SI RAZBOIUL LUI DANCU

De mult are un dinte impotriva Politiei Locale si ii lucreaza pe la spate. La orice sedinta din MAI printre altele nu face decat sa scoata in evidenta munca circulistilor sai iar in mod negativ scoate Politia Locala. PRIMARUL MAZARE STIE, DANCULE? TIGAN NENOROCIT! TI-O IEI TU CA TI-AI LUAT COARNELE IN CAP SI NU ESTI NUMIT DECAT DE 2 SAPTAMANI