Poliţiştii de la Rutieră sunt cu ochii pe tinerii care beau în cluburi, iar apoi se urcă la volan

Polițiștii de la Rutieră sunt cu ochii pe tinerii care beau în cluburi, iar apoi se urcă la volan

Polițiștii Serviciului Rutier au efectuat, la sfârșitul săptămânii trecute, o razie de amploare în apropierea cluburilor din Constanța, reușind astfel să prevină producerea unor accidente, cauzate de cei care consumă alcool, iar apoi se urcă la volanul autoturismelor. Totodată, acțiunea oamenilor legii a vizat și locurile din apropierea discotecilor din localitățile județului Constanța. Drept urmare, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 23,40, polițiștii din Cumpăna au oprit și scos din trafic, pe strada Alexandru Alimănișteanu, din localitate, un autoturism condus de Nicușor Ilașcu, de 35 de ani, din Cumpăna. Tânărul doar ce plecase de la o întâlnire cu prietenii, iar în momentul în care polițiștii l-au testat cu alcooltestul s-a depistat că avea o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt caz a fost rezolvat, în aceeași noapte, de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Rurală Constanța. Ei au oprit și scos din trafic, pe strada Viitorului, din satul Oituz, un autoturism condus de Gabriel Butăcel, de 33 de ani, din satul Oituz. Potrivit anchetatorilor, tânărul nu are permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule și se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, însă a refuzat recoltarea, astfel că s-a ales cu dosar penal. Și Alexandru Baboia, de 23 de ani, din Con-stanța, a căzut în plasa polițiștilor. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3,10, oamenii legii au oprit autoturismul, la volanul căruia se afla tânărul. Testat de oamenii legii, a reieșit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3,25, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Municipal Constanța au oprit și scos din trafic, pe strada Mircea cel Bătrân, un autoturism condus de Bogdan Neagu, de 22 de ani, din Constanța. Oamenii legii spun că tânărul se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și Vasile Postolache, de 27 de ani, din Medgidia, este cercetat de polițiștii din localitate. El a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice deși era sub influența băuturilor alcoolice, având 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Nici Gilmet Geantemir, din Constanța, nu a scăpat de vigilența polițiștilor de la Serviciul Rutier. El a fost prins în cursul zilei de duminică, în timp ce conducea o mașină pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, având o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Toți cei care au fost prinși pe picior greșit de oamenii legii s-au ales cu dosare penale, ei fiind cercetați în stare de libertate.