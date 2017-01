Poliţiştii de la Rutieră – şi suspendaţi, şi cu banii luaţi

Polițiștii de la Rutieră – și suspendați, și cu banii luați

Procesul celor șase polițiști rutieri care au dat în judecată IPJ Constanța pentru refuzul de a-i reîncadra pe funcții s-a finalizat, urmând ca peste o săptămână magistrații să dea o sentință. Oamenii legii au cerut în demersul lor să fie reintegrați pe funcții, să primească toate drepturile salariale restante și au solicitat daune morale de 5.000 de lei fiecare. La ultimul termen, cel de ieri, au fost audiați doi martori, după care apărătorii părților și-au susținut pledoariile de final. 34 de polițiști de la rutieră au fost suspendați din funcții la mijlocul anului trecut, fiind acuzați de corupție. Numai că mega-dosarul „Rutiera“ s-a încheiat așa cum a început, adică fulminant. La numai trei săptămâni de la declanșarea procedurilor penale împotriva acestora, Curtea de Apel Constanța a constatat, definitiv și irevocabil, nulitatea întregului dosar, inclusiv a probelor și a declanșării urmării penale. Astfel, cu toate că în momentul de față nu mai există niciun dosar pe numele lor, polițiștii sunt în continuare suspendați. Drept urmare, șase dintre ei, Gheorghe Gabriel Rădulescu, Dumitru Iulian Maxim, Cristian Nazarovici, George Eduard Nițuleac, Gheorghe Costea și Marian Aldea, au dat în judecată Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța pentru a fi repuși pe funcții. Totodată, ei cer instanței ca IPJ să le plătească toate drepturile bănești ce le-au fost reținute de la momentul punerii la dispoziție și până la momentul repunerii în funcție, precum și daune morale de câte 5.000 lei fiecare, determinate de refuzul repunerii pe funcție. Li s-au înjumătățit salariile Unul dintre martori, Adrian Petrescu, prieten de familie cu agentul Marian Aldea, a declarat judecătorului că după cele întâmplate anul trecut, familia reclamantului a avut foarte mult de suferit, atât moral, dar mai ales material. Acesta a povestit că din cauza faptului că a fost suspendat din funcție, Aldea a primit doar jumătate din salariu, ceea ce a dus la imposibilitatea plătirii facturilor la utilități, cât și a ratelor bancare, în urma acestor probleme intervenind mai multe discuții și certuri în sânul familiei. Celălalt martor audiat, inspectorul George Caraivan, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, filiala Constanța, a spus că polițiștii suspendați trec prin probleme financiare grave, deoarece salariile le-au fost micșorate cu 50%. „Mi-au cerut ajutor și sindicatul le-a dat câte 1000 de lei la fiecare pentru că nu aveau bani să își plătească ratele bancare, facturile, nu aveau ce să mănânce. Ei primesc acum doar 50% din salariu, adică undeva la 800 de lei în mână. Nu se pot descurca în aceste condiții. Toți au venit să se plângă la sindicat că au probleme mari în familie din cauza diminuării salariilor. De asemenea, în urma acestui scandal, le-a fost prejudiciată foarte mult și imaginea. Impactul este destul de mare pentru că ei au fost dați la televizor, în presă în timp ce erau săltați cu mascații de la casele lor, iar acum sunt trimiși să dirijeze circulația în stradă. Mai mult, sunt colegi de poliție care evită să stea de vorbă cu ei”, a declarat inspectorul George Caraivan. Liderul de sindicat a mai precizat că imediat după sentința Curții de Apel prin care se constata nulitatea întregii anchete, s-a organizat o ședință la care a participat și adjunctul comandantului IPJ, comisar șef Adrian Rapotan, care a fost de acord să îi repună pe funcții. Ulterior, însă, lucrurile s-au schimbat după ce compartimentul juridic al Inspectoratului a refuzat să dea curs acestei cereri. Cătălin Filișan, avocatul celor șase polițiști, a arătat instanței că IPJ Constanța nu vrea să recunoască o hotărâre judecătorească definitivă și a precizat judecătorului că, dacă nu li se va face dreptate reclamanților, vor apela, inclusiv, la CEDO. De asemenea, reclamanții insistă ca Inspectoratul să le plătească daune morale de câte 5.000 de lei pentru suferința și neajunsurile materiale pe care au fost nevoiți să le suporte în această perioadă. IPJ așteaptă o sentință De partea cealaltă, juristul IPJ a precizat că nu este vorba de rea intenție în repunerea pe funcție a celor șase, ci de respectarea legii. Potrivit comisarului șef Gabriela Tudoran, inspectoratul are obligația, în situația în care se pune în mișcare acțiunea penală împotriva unui polițist, să îl pună la dispoziție până la finalizarea cercetărilor. Astfel, pentru reintegrarea celor șase, IPJ așteaptă fie o rezoluție de scoatere de sub urmărire penală din partea procurorilor, fie să fie achitați de instanță. De asemenea, în opinia Inspectoratului, sentința Curții de Apel la care făceau referire reclamanții se referă strict la recursul privind măsura arestării preventive și nicidecum nu s-a pronunțat nulitatea tuturor actelor de cercetare penală. „Până ce Parchetul nu se pronunță pentru scoaterea de sub urmărire penală sau până ce instanța nu le va declara nevinovăția nu îi putem repune pe funcții. Dacă instanța va considera că nu se fac vinovați de comiterea faptelor ce li se impută, ei își vor primi oricum toate drepturile bănești de care au fost privați în această perioadă”, a declarat Gabriela Tudoran, jurista IPJ. Instanța a rămas în pronunțare pentru data de 4 martie. Mega-eșecul justiției Amintim că în luna iunie a anului trecut peste 40 de polițiști, din care 34 agenți de la Rutieră, au fost săltați cu noaptea în cap de la casele lor de colegii de la anticorupție, fiind acuzați de trafic de influență, luare de mită, favorizarea infractorului și multe alte infracțiuni. 11 polițiști și 3 civili au fost atunci arestați, restul urmând să fie cercetați în stare de libertate. Imediat după declanșarea acțiunii penale, toți au fost suspendați din funcții și puși la dispoziția organelor de cercetare. Numai că, în doar câteva săptămâni, ancheta s-a transformat într-un eșec de proporții. Curtea de Apel Constanța a stabilit că întreaga anchetă este lovită de nulitate deoarece a fost efectuată de un organ necompetent. Mai exact, judecătorii au invocat faptul că cercetarea trebuia să se facă de procurorii DNA, și nu de cei ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța - așa cum s-a întâmplat, deoarece printre cei anchetați se numără și polițiști cu atribuții și funcții de control.