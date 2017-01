Poliţiştii de la „Rutieră“ reţinuţi de procurori vor cere daune morale

Polițiștii de la „Rutieră“ reținuți de procurori vor cere daune morale

Cei 34 de polițiști de la rutieră cercetați pentru corupție sunt nevinovați. Au căzut victime într-un circ mediatic regizat de Direcția Generală Anticorupție. Polițiștii de la rutieră nu au luat niciodată mită. Problema corupției nu există în Poliție, ci doar la nivelul mentalității cetățeanului de rând, care este învățat să dea șpagă. Cei 34 de polițiști ar trebui despăgubiți acum de statul român pentru umilințele și traumele trăite, atât de ei cât și de familiile lor. Nu există corupție. Cam asta ar fi concluzia conferinței de ieri, organizată de Sindicatul Na-țional al Polițiștilor. Mă așteptam ca această organizație să tragă un semnal de alarmă cu privire la actele de corupție din Poliție, să se delimiteze în vreun fel de membrii ei care sunt cercetați de procurori pentru astfel de fapte, cel puțin până la soluționarea dosarului, pentru a apăra, în fond, onoarea și integritatea uniformei de polițist. Însă m-am înșelat și am ajuns la concluzia că, pe principiul corb la corb nu-și scoate ochii, sindicatul tinde să ascundă mizeria corup-ției sub preșul Poliției cu orice preț. Pentru a pleda atât în favoarea celor 11 polițiști reținuți până marți, cât și pentru ceilalți 28 de oameni ai legii cercetați de procurori în stare de libertate, la Constanța a venit ieri însuși secretarul general al Sindicatului, Toader Paraschiv. Deși inițial a vrut să lase impresia că sindicatul condamnă doar procedura prin care cei 11 au fost reținuți și modul în care s-au făcut perchezițiile, luat de valul oratoric Toader a comentat, demontat și contestat probe din dosar, catalogând toată acțiunea drept un „circ mediatic”, mai ceva ca un doctor în științe juridice. Culmea tupeului, de parcă tot poporul român ar fi unul de tâmpiți, liderul de sindicat a avut curajul să susțină că nu există corupție, ci acest flagel are legătură mai degrabă cu mentalitatea cetățenilor. Dar să o luăm de la început. Toader Paraschiv a anunțat că, în urma evenimentelor de la Constanța, Sindicatul Național al Polițiștilor a hotărât să facă plângere la Consiliul Suprem al Magistraturii în legătură cu modul în care procurorii și-au desfășurat activitatea, mai ales doamna procuror Puiu Zarafina, „care nu au făcut altceva decât să legalizeze ilegalitățile comise de DGA”. Mai mult, Paraschiv cere desființarea DGA (deh, ce tupeu să facă o asemenea anchetă), pe motiv că instituția nu-și justifică activitatea și este plină de incompetenți. De asemenea, liderul Sindicatului condamnă modul „în care s-a descins la locuințele colegilor, modul în care cei de la DGA au ales să aplice legea, modul în care au fost instrumentate aceste cauze cu sprijinul procurorilor de la Tribunalul Constanța”. Ba chiar, Toader Paraschiv a ajuns la concluzia că dosarele polițiștilor au fost „fabricate”, catalogând acțiunea drept un „circ mediatic, menit să atragă atenția asupra DGA pentru a demonstra că ei își fac treaba”. Apelând și la latura emoțională, a intervenit în discuție George Carai-van, liderul Sindicatului Polițiștilor pe județul Constanța, care aproape cu lacrimi în ochi ne-a povestit despre sechelele produse în rândul membrilor de familie. Una peste alta, Sindicatul a anunțat că polițiștii arestați săptămâna trecută vor fi sfătuiți să ceară daune morale pentru că au fost reținuți pentru corupție, iar de mâine tuturor lucrătorilor de la rutieră și de la Poliția de Frontieră li se va recomanda să renunțe la telefoanele personale pentru a nu mai fi ascultate de procurori. Nu că ar fi avut ceva de ascuns, dar cine știe…