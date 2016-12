Poliţiştii de frontieră: Suntem conduşi de şefi cu "frica de comentarii", cu rezultat: "mi se rupe scaunul"

Polițiștii de frontieră: Suntem conduși de șefi cu "frica de comentarii", cu rezultat: "mi se rupe scaunul"

Ministrul Afacerilor Interne a primit o cerere din partea Sindicatului Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă, pentru reanalizarea misiunilor privind paza secțiilor de votare. Sesizarea a fost redirecționată către IGPF, care a oferit un răspuns cel puțin interesant.Întrucât ministrul Afacerilor Interne a redirecționat cererea către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, conducerea instituției nu a dorit să precizeze dacă pentru acest caz există temei legal, însă a enumerat și alte instituții ale MAI care asigură paza secțiilor de votare, precum Poliția, Jandarmeria și inclusiv Inspectoratul General de Aviație.„Avem dreptate că misiunile de pază la secțiile de votare nu-și găsesc fundamentul în atribuțiile PF stabilite de lege, dar suntem conduși de șefi cu «frica de comentarii», cu rezultat «mi se rupe scaunul» și niciunul nu spune nimic când primește un ordin/o dispoziție fără acoperire legală. În viziunea lor, caută abureala cu care să ne amețească”, a transmis Sindicatul Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă.„Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului român cu atribuții la frontierele României. Din această perspectivă, efortul principal al instituției noastre este concentrat pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin OUG 104/2001, aprobată și completată. Trebuie menționat faptul că la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege Poliției de Frontieră contribuie și alte instituții din structura MAI, între care nominalizăm Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Inspectoratul General de Aviație. În concluzie, Poliția de Frontieră Română acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, dar se încadrează și în efortul general al ministerului din care facem parte pentru exercitarea atribuțiilor ce decurg din legile în vigoare”, a fost răspunsul dat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.v v vReprezentanții polițiștilor de frontieră mai spun că nu înțeleg de ce ar trebui să vegheze asupra secțiilor de votare și asta pentru că asigurarea ordinii și liniștii publice nu înseamnă paza secțiilor de votare.„Nu am găsit nici în legislația care reglementează atribuțiile Poliției, Jandarmeriei sau ale celor de la Aviație nimic în legătură cu paza secțiilor de votare, deci, la ce să-i ajutăm pe ceilalți? Pe cine ajutăm de fapt? Pe politicieni? Nicio instituție din MAI nu trebuie să se amestece în politică. La câți bani se cheltuiesc într-o campanie electorală în care politicienii au interes, nu se pot găsi sume cu care să-și plătească niște paznici pentru secții? De ordinea publică are cine să se ocupe, dar de pază, greu să spui că MAI are acest atribut în lege. Atribuțiile pentru asigurarea ordinii și liniștii publice nu sunt totuna cu paza la secțiile de votare!”.