Poliţiştii de frontieră, la limita răbdării. "Din birou, nu ai cum să ştii ce înseamnă munca de teren!"

Polițiștii de frontieră, la limita răbdării. "Din birou, nu ai cum să știi ce înseamnă munca de teren!"

Polițiștii de frontieră constănțeni au ajuns la limita răbdării, văzând că nimic nu schimbă nivelul umilitor la care au ajuns să lucreze. Pentru a vă face o imagine despre situația prin care trece un agent al Gărzii de Coastă, trebuie să vă gândiți că nu-i este asigurat nici măcar pixul pentru a completa un proces verbal. În plus, agenda pentru un lucrător de teren a ajuns să reprezinte un lux, asta în timp ce șefii din birouri au parte de agende personalizate, după cum susțin unii polițiști.În schimbul agendelor, lucrătorii de teren primesc plicuri și hârtie A4, în valoare de 38,20 lei lunar, care le sunt total nefolositoare pentru munca prestată. Urcând mai sus pe scara ierarhică, aflăm că, lunar, fiecărui lucrător cu munca de birou trebuie să i se asigure hârtie velină, hârtie pentru editare documente, rechizite, plicuri, imprimante, dosare în valoare de 195,29 lei.Aceste materiale nu sunt asigurate pentru fiecare lucrător de birou și fiecare lucrător de teren, ci sunt rechizite care se asigură pentru „diverși indicatori”, respectiv secretariate, birouri. Nu ar fi o problemăîntr-atât de mare dacă toată această operațiune ar fi 100% transparentă, însă polițiștii de frontieră se plâng că sunt luni de zile în care numărul plicurilor este prea mic și topurile de hârtie sunt o raritate. De asemenea, sunt mulți agenți care nu au confirmat primirea vreunui obiect pentru desfășurarea activității proprie.„În cadrul Gărzii de Coastă, niciun lucrător cu munca de teren și niciun lucrător cu munca de birou, membru al organizației noastre sindicale, nu a confirmat primirea rechizitelor menționate pentru activitatea proprie. În plus, unui lucrător cu munca de teren nu îi sunt necesare plicuri și hârtie format A4. Este greu ca din birou să știi ce folosește în activitate un lucrător cu munca de teren, știm asta, dar vă spunem câteva lucruri elementare. Lucrătorul PF în teren constată contravenții, are carnet de PV și nu are nevoie de hârtie și plicuri. De asemenea, constată infracțiuni, fiind folosite tipizate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Violeta Gabriela Alexan-droaia, președintele Sindica-tului Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă.Sindicatul Agenților de Poliție de Frontieră Garda de Coastă solicită includerea, asigurarea și distribuirea către fiecare lucrător a rechizitelor necesare desfășurării activității, cel puțin în mod obligatoriu a agendelor de lucru și instrumente de scris pentru fiecare lucrător.„Procurarea agendei de lucru folosită pentru serviciu nu este o obligație a po-lițistului de frontieră, ci o obligație a angajatorului de a asigura condițiile necesare bunei desfășurări a activității”, a mai adăugat Violeta Gabriela Alexandroaia.