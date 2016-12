Poliţiştii dau cu Legea armelor de pământ: "Pe româneşte, poţi trage abia după ce eşti împuşcat sau tăiat"

5

Wild wild West

Acum nici sa tragi tu, ca politist primul si pe urma sa intrebi ce a facut, nu merge, nu? Nici in america, domnilor, nu este asa, in consecinta, de ce cereti o lege care sa dea prea multa putere unor tipi, politisti, intre care se afla o groaza de infractori( uitati-va numai la avalansa de retineri la DGIPI sau chiar sefi ai politiilor Mizil si Barlad si inca cati nu sunt prinsi inca) Plus inca o groaza de instabili imaturi etc. Plus lipsa unui examen psihologic anual, pentru ca stiu sigur ca nu prea se face cum trebuie activitatea asta si nu ma puteti contrazice, decat cu o decalratie de doi lei, pentru ca stiti ca oricum nu va poate verifica nimeni scriptic. Poate un supra control, care sa nu fie subordonat nimanui, un audit la sange, facut cu un tert. Atunci sa vezi capete taiate. am spus-o si o mai spun: sunt cazuri in MAI in care ofiteri fara drept sa poarte pistol, adica fara drept de a-si exercita meseria, sunt totusi ofiteri si iau salarii de 4000 lei, conduc activitati ale altor oameni inarmati, altii pazesc institutii si tot asa. Si se plang? Uitati-va la Constanta, unde Dancu si-a pus sefi de politii municipale, la Cta si Medgidia, doi fini, doi insi de la rutiera, care in viata lor nu au facut ordine publica sau judiciar si totusi, conduc, datorita afiliatiei, sute de oameni! Sincer, dupa ce face DNA-ul curat, atunci incepeti sa cereti, dar niciodata prea mult, asa cum o faceti cu aceasta lege, pentru ca ce vreti voi, duce la abuz!