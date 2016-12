Poliţiştii constănţeni: "Vrem un trai decent pentru a nu fi atraşi de ispite"

Polițiștii constănțeni: "Vrem un trai decent pentru a nu fi atrași de ispite"

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța se confruntă de câțiva ani cu nenumărate probleme, principalele fiind deficitul resursei umane și resursa logistică. Liderul de la malul mării al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) Constanța, Vasile Zelcă spune că deficitul de personal din prezent trebuie acoperit și că la nivel înalt ar trebui făcută o analiză per-tinentă în acest sens. „Suntem cu aproximativ 200 de polițiști mai puțin decât ar trebui. Dacă Inspectoratul General al Poliției Române ar face o analiză s-ar observa aceste aspecte. În anii 1990 la Hârșova, spre exemplu, erau 40 de lucrători, iar acum sunt 20. Numărul oamenilor s-a înjumătățit în timp ce situațiile operative s-au dublat sau chiar triplat. Sarcinile unui agent de poliție sunt mult mai multe, dar remunerația a rămas la nivelul anului 2009", a de-clarat președintele SNPPC Con-stanța.Liderul a mai precizat că trebuie ca polițistul să se simtă respectat de către stat și răsplătit pentru munca pe care o prestează. „Nu vrem săfim bogați, ci remunerați. Ne dorim un trai decent pentru a nu fi atrași de ispite”, a adăugat Zelcă. În ceea ce privește condițiile de muncă acestea lasă de dorit.„Ministerul nu știe să ne sprijine, să creeze condiții optime pentru lucrători. Sunt posturi de poliție care nu sunt zugrăvite, nu sunt dotări… Cât au fost alegeri a fost bine și am avut toate cele necesare, iar apoi am fost uitați. La anul o să își aducă aminte de noi iar...”, a mai spus Zelcă.Lege din 2003, ordinul de ministru nici după 10 ani…Potrivit liderului SNPPC Constanța în anul 2003 s-a dat o lege potrivit căreia polițistul va fi ajutat de către stat pentru a avea un acoperiș deasupra capului. „Polițistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își are sediul unitatea de poliție la care este încadrat, în condițiile legii”, acest aspect este menționat la Legea 360 privind statutul polițistului. Însă, un aliniat mai jos este specificat și faptul că „criteriile și condițiile de sprijin se stabilesc prin ordin al ministrului de Interne”. „Nu a fost dat niciun ordin de ministru care să arate cum se pune în practică acest drept. Nu există! Au trecut atâția ani, iar sistemul nu îi ajută, în special, pe cei tineri pentru a-și cumpăra o locuință. Ar trebui ca statul să plătească o parte din ani și în schimb să fie stipulat ca polițistul să nu părăsească sistemul și dacă pleacă să înapoieze suma respectivă. Trebuie ajutați și atrași în special tinerii, care sunt interesați de ce le poate oferi statul”, a mai declarat Vasile Zelcă.Polițistul spune că în ceea ce privește obligațiile acestea se pun mereu și imediat în aplicare, însă când vine vorba de drepturi…se poate aștepta. „Ca stat trebuie să creezi un echilibru. Dacă dai o obligație dă și un drept, dar cu toate reglementările pentru a putea fi puse în aplicare. La obligații se aplică imediat… Polițistul vede, simte și trăiește nedreptățile sistemului”, a mai spus liderul SNPPC Constanța.