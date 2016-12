Poliţiştii constănţeni vor fi cu ochii pe gările din judeţ

1

MINCIUNA !!!

Exact in locul in care e facuta poza sambata dimineata era un vacarm de nedescris facut de cei care vindeau tigari,se luau la bataie cu niste boschetari spre disperarea unor turisti abia sositi care asteptau un autobuz spre Mamaia.La fatza locului NU era nici un fel de fortza de ordine ! NICIUNA ! Totul e numai in ziar sau la TV ca sa ne prosteasca.Oras uitat de autoritati.