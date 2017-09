Poliţiştii constănţeni, mai puţină prevenire şi mai multă acţiune, în domeniul contrabandei

Polițiștii constănțeni, mai puțină prevenire și mai multă acțiune, în domeniul contrabandei

În anul 2016, Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a realizat mai puțină prevenire și mai multe fapte identificate în ceea privește contrabanda. Potrivit Infoconst, IPJ Constanța a desfășurat:• 9 de actiuni de prevenire pentru combatarea contrabandei realizate, mai putin cu 146 actiuni fata de media actiunilor realizate de catre toate Inspectoratele Judetene de Politie la nivel national;• 289 cazuri de infractiuni de contrabanda identificate, mai mult cu 212 cazuri fata de media cazurilor identificate de catre toate Inspectoratele Judetene de Politie la nivel national;• 289 dosare penale de contrabanda inregistrate, maimult cu 225 de dosare inregistrate fata de media dosarelor inregistrate de catre toate Inspectoratele Judetene de Politie la nivel national.Cele mai puține actiuni de prevenire pentru combaterea contrabandei au fost realizate de catre Inspectoratul Judetean de Politie Bacau - 1 actiune iar cele mai multe actiuni au fost realizate de catre Inspectoratul Judetean de Politie Cluj - 2167 actiuni.Cele mai putine dosare penale de contrabanda au fost inregistrate la Inspectoratul Judetean de Politie Brasov – 3 dosare iar cele mai multe dosare penale de contrabanda au fost inregistrate la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – 320 dosare.InfoCons a realizat in Parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Politia de Frontiera Romana si Ministerul Finantelor Publice Campania Nationala “Stop contrabandei! Ia atitudine!”Campania are drept scop informarea, educarea si intarirea capacitatii institutionale pe tema Contrabandei la nivel national, in vederea crearii unei stari de spirit necesare pe diversele paliere ale societatii de la nivelul cel mai de jos si pana la varf.In cadrul Campaniei a fost realizat un studiu la nivel national cu privire la actiunile de prevenire pentru combaterea contrabandei realizate, cazurile de infractiune de contrabanda identificate, tipurile de obiecte ce au facut obiectul contrabandei, dosarele penale inregistrate.Institutiile implicate in cadrul acestui studiu sunt : Politia de Frontiera, Inspectorate Judetene de Politie, Servicii judetene de politie transporturi, Inspectorate de Jandarmerie, Tribunale, Judecatorii, Parchete, Primarii, Directii Vamale.