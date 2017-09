Poliţiştii constănţeni au lansat o nouă campanie împotriva hoţilor

1

Ciomagul pe banditi!

O campanie buna at fi ca politia sa asigure ca daca niste hoti sunt prinsi si batuti zdravan,sa nu intervina la aplanarea conflictului. Spitalele sa impuna ferm si fara nici in fel de intarziere,adica imediat, prin toate organismele posibile,plata integrala a serviciilor medicale oferite victimelor celor care initiaza conflicte . Autoapararea sa devina lege de stat,oricine fiind absolvit de orice vina daca in timpul apararii ucide agresorul,normal sa fie in stricta legitima aparare. Societetea prin ea insasi sa se poata apara,dar sa fie si strict supravagheata,adica sa nu moara nevinovatii,ci talharii,hotii,traficantii de personae,de droguri. At fi super OK,am ave si o viata mai buna,turism,locuri de munca si restul,plus ca puscariile at fi ceva ami lejere,mei golute.