Poliţiştii au "invadat" străzile Constanţei

care politie?

cel putin 80% din politisti isi fac treaba de mantuiala,incearca sa rezolve daca le iese ceva...cartierul km 4-5 e plin de hoti de fier vechi ,de capace de canal,de garduri, de boschetari in,poarta 6 e teroare cu mirosul de balegar,de la 6 dimineata sunt concursuri de trap cu magarusi si certuri intre tiganii care aduna pet-uri,din port, pe valea portului vin zilnic zeci de amarati cu tot feluri de obiecte si lucruri ciordite, toate pietele au oameni, pe care ii stie toata lumea, mai putin politistii, care vand tigari...km 5 si cet-ul sunt vestite pentru scandaluri si batai.....nu am mai vazut politisti patruland seara sau noaptea pe strazi,sa se faca cunoscute numarul si cuantumul amenzilor date prin publicarea lor in ziar sau in panouri publicitare ....cei ca nu pot plati sa li se transforme in zile de munca in folosul comunitatii ,s-ar mai curata orasul de buruieni ,s-ar varui sau vopsi ,grebla ,sapa etc...sa se organizeze grupuri de voluntari care sa mearga noaptea sau ziua cu echipajele autorizate...ar fi multe de facut ,,,,,,, dar? mai bine ne plangem de salarii si greaua mostenire.....va doresc tuturor bafta si succesuri..