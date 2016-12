Poliţiştii au început să umble prin şcolile şi liceele constănţene

1

Colaborare

Vă propun un business avantajos. Este vorba de compania SCnet -Shopping Center Network Central-, o firmă perfect legală in Romania; face parte din Holdingul international cu sediul in Londra, Anglia. Afacerea s-a extins rapid, -in peste 12 tari si a ajuns la peste 300 000 membri. In esenta este o Colaborare directă cu parteneri comerciali autohtoni. Consumul este motorul economiei de piață și calea realizării individuale. Câștigi -consumand ! Pentru detalii -solicitati INFO pe email de la: d.costel50@yahoo.com Dar, mai intai, - accesati site-ul: www.scnetworld.com/DCOSTEL