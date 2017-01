Poliţiştii aşteaptă rezultatele ADN pentru a o identifica pe femeia găsită moartă pe fundul Canalului

Polițiștii așteaptă rezultatele ADN pentru a o identifica pe femeia găsită moartă pe fundul Canalului

Femeia găsită la sfârșitul lunii iunie pe fundul canalului Dunăre - Marea Neagră, legată cu un cablu metalic de mâini și de picioare și ancorată de o dală de peste 200 de kilograme, nu a fost nici până în prezent identificată. Cadavrul este imposibil de recunoscut din cauza faptului că a stat în apă mai bine de șase luni, iar alte obiecte sau acte de identitate nu au fost găsite. Cu toate acestea, polițiștii constănțeni de la Transporturi susțin că au avansat în anchetă și că au restrâns cercul de suspecți la cel mult zece persoane. „Am înaintat în cercetări, în sensul că am redus numărul suspectelor la maximum 10 femei, care sunt date ca dispărute în întreaga țară. Am restrâns punctele de semnalmente, astfel încât am ajuns la doar câteva persoane ale căror date corespund cu ale femeii găsite de noi în canal. Cu siguranță, femeia nu era din județul Constanța deoarece nicio persoană dispărută în ultima vreme la noi nu prezintă semnalmentele respectivei. Am trimis, în urmă cu mai bine de o lună, probele ADN la București și așteptăm răspunsul de acolo. Să vedem dacă femeia găsită de noi este vreuna din cercul de suspecte”, ne-a declarat comisarul șef Traian Burețea. Dacă va fi identificată, polițiștii susțin că pot afla mult mai ușor care a fost soarta femeii și cum a ajuns ea pe fundul canalului Dunăre - Marea Neagră. Astfel, oamenii legii vor putea reface traseul victimei în ultimele zile de viață, vor putea interoga martori și familia, pentru a stabili dacă a fost crimă sau sinucidere. Deși medicii legiști, în urma necropsiei, au indicat că moartea femeii a fost violentă și a survenit în urma asfixiei mecanice - înec, cel mai probabil suicid, polițiștii nu exclus nici ipoteza crimei, mai ales date fiind condițiile în care a fost găsită victima - legată din cap până în picioare cu un cablu metalic și ancorată pe fundul apei de o dală de 200 de kilograme. Amintim că polițiștii au descoperit, la sfârșitul lunii iunie, în apele canalului Dunăre - Marea Neagră, la o distanță de 5 kilometri de cea mai apropiată localitate și de șosea, la circa 1,5 metri sub luciul apei și la 2 metri de mal un cadavru. Scafandrii s-au chinuit mai bine de patru ore pentru a recupera trupul din apă deoarece era legat cu un cablu metalic de o dală de beton de 200 kg greutate. Din apele canalului a fost scos cadavrul unei femei, care avea legat în jurul gâtului și de glezne un cablu metalic tip șufă de 10 mm grosime, prevăzut la capete cu cârlige. Capătul de la glezne era legat de o dală de beton, care a fost ulterior scoasă din apă, cu ajutorul unei macarale. În urma necropsiei s-a stabilit că femeia a avut o moarte violentă, survenită prin înec și că pe trup nu sunt urme de agresiune, așa că medicii legiști au concluzionat că cel mai probabil este vorba de un suicid. Însă este greu de crezut această ipoteză, că femeia ar fi mers atâta drum, cu șufa metalică în buzunar, după care s-a legat fedeleș, a prins de capătul cablului și o piatră grea de 200 kg (nu știm dacă a adus-o cu ea sau a găsit-o acolo), pe care a aruncat-o apoi în canal, la 2 metri distanță de mal. Prea mare deranjul pentru o simplă sinucidere.