Poliţişti la pândă: Pe urmele şuţilor din Constanţa!

Polițiști la pândă: Pe urmele șuților din Constanța!

Munca de polițist se face pe stradă, printre oameni. Iar pentru polițiștii de la Compartimentul Furturi din Buzunare asta înseamnă ca, îmbrăcați în civil, să se amestece printre călătorii autobuzelor din Constanța sau printre clienții din piețe ori supermarketuri. I-am însoțit pe oamenii legii într-o pândă a hoților din buzunare din orașului nostru, ocazie cu care ne-au dezvăluit câteva dintre secretele lor, dar și dintre metodele șuților.Furtul din buzunare este, alături de prostituție, una dintre cele mai vechi „meserii” din lume. Și nu va dispărea prea curând, spun polițiștii a căror îndatorire este să-i prindă pe cei care îi lasă pe constănțeni fără portofele și telefoane mobile. La ora actuală, numărul constănțenilor buzunăriți este mult redus comparativ cu acum doi - trei ani. „O bună parte dintre hoții din buzunare sunt închiși, dar vor ieși și se vor întoarce la vechile obiceiuri. Ne așteptăm ca din 2015 să crească numărul faptelor”, ne mărturisește agentul șef principal Cătălin Ologu, din cadrul Compartimentului Furturi din Buzunare, Poliția municipiului Constanța. De mai bine de un deceniu, polițistul îi pune după gratii pe șuți. Este cel mai vechi lucrător al compartimentului și a ajuns să-i cunoască pe aproape toți hoții din buzunare care operează în orașul nostru, recunoscându-i după metoda folosită, după zona în care acționează. Le știe pe de rost semnalele, tertipurile folosite pentru a scăpa de polițiști. Dar, recunoaște el, și hoții au ajuns să-i recunoască, destul de ușor, pe polițiștii din mulțime. Pe de o parte, este bine, căci prezența oamenilor legii pe teren îi descurajează. Iar acesta este un motiv în plus pentru polițiști să-și facă simțită prezența, zi de zi, pe străzile din Constanța, în special în zonele aglomerate. L-am însoțit pe Cătălin Ologu și pe colegii acestuia într-o pândă pe străzile Constanței, în căutarea șuților, ocazie cu care ne-a dezvăluit câteva dintre tainele meseriei lui, dar și dintre secretele hoților.„Volanta“ pe teren Este vineri, aproape ora prânzului, iar stațiile de autobuz din oraș sunt aglomerate: bătrâni care merg la piață, copii care se îndreaptă spre școală. Este semnalul pentru polițiști că hoții ar putea să iasă pe teren. Așa că polițiștii pleacă în căutarea lor. „Nu mergem în fiecare zi la aceeași oră. Plecăm fie dimineață, fie seara, schimbăm orele tocmai pentru a nu deveni predictibili; și, la fel, schimbăm și ruta pe care o urmăm. Dar cu siguranță în fiecare zi suntem pe teren”, ne mărturisește polițistul în timp ce ne urcăm într-o mașină fără însemnele Poliției. E drept, așa cum au ajuns să-i cunoască pe polițiști, o bună parte dintre șuți le știu deja și mașinile cu care circulă. La fel, spune omul legii, pe de o parte este bine că hoții se retrag, știu că e „volanta” (așa sunt numiți polițiștii în jargon) pe teren și nu mai operează; pe de altă parte, pot să-și schimbe locul de acțiune, iar aici intervine talentul polițiștilor în a-i depista. Prima oprire este în stația autobuzelor 43, 42 de pe B-dul Tomis, din Tomis III. Este una dintre zonele cele mai aglomerate ale orașului, ceea ce însemnă că este și una dintre preferatele șuților. „Mai suntem ajutați și de unii dintre șoferii de autobuz, care ne cunosc și când ne întâlnim pe traseu, ne dau flash-uri dacă sunt hoți în mijlocul de transport în comun”, ne mărturisește polițistul. Următoarea oprire este în stația 43 din zona Spitalului Județean, de asemenea preferată de hoți, dar și una unde mulți au căzut în plasa polițiștilor. Polițiștii parchează mașina într-un loc ferit, unde să nu fie observată de hoți sau de complicii lor, care ar putea să-i aștepte în scările de bloc din apropiere și stau la pândă. Revăd, printre călători, vechi victime ale hoților: „Uite, bărbatul acela a fost buzunărit de două ori de hoți, într-un interval de un an. Avem și victime care au fost buzunărite de trei ori. Aici putem să vorbim, în mod evident, și de o neglijență a victimelor”, îmi atrag atenția polițiștii. Și, la fel, recunosc potențialele victime: elevi care vorbesc la telefoane de ultimă generație pe stradă, după care le bagă neglijent într-un buzunar ușor accesibil. Ziua se dovedește a fi una liniștită, căci hoții nu sunt pe teren. „Noi îi urmărim pe ei, ei pe noi. În trecut, își făcuseră un obicei să vină la sediul Poliției, să vadă ce facem noi, dacă suntem pe teren. În fiecare dimineață venea câte unul dintre ei, cu diverse pretexte. Ne-am dat seama ce urmăreau și au renunțat. Apoi, sunau la 112 și reclamau că ar fi fost un furt într-un anume autobuz. Ne trimiteau pe o pistă falsă, iar ei operau pe alt traseu. Le-am dejucat și această manevră”, ne mai spune polițistul.„Nu am făcut nimic, șefu!“ Ultima oprire - stația RATC de la Gară și împrejurimile. Polițiștii se împrăștie: unii rămân în zona scuarului unde sunt stațiile de autobuz, alții se îndreaptă către autogară. Aici, surpriză! Un cunoscut hoț din buzunare, zis „Rusu”, și câțiva dintre prietenii lui. La vederea oamenilor legii încep să se lamenteze: „Ce este, șefu? Nu am făcut nimic, de ce ne-ați oprit?!”. Chiar dacă nu au fost prinși în flagrant, simpla prezență a oamenilor legii îi va determina să se retragă într-un bar, la băute sau „păcănele”. „Au văzut că suntem pe teren, au văzut că sunteți și dvs. cu aparatul de fotografiat, nu mai operează astăzi”, ne spun zâmbind polițiștii. În urmă cu câțiva ani, se luase măsura afișării fotografiilor cu hoții din buzunare în mijloacele de transport în comun și în zonele publice. „În perioada aceea, ne sunau oameni și ne spuneau unde sunt hoții, în ce mijloc de transport în comun” - își amintesc polițiștii. Tocmai de aceea, au în vedere posibilitatea reluării campaniei. Până la urmă, este o bună metodă de a-i descuraja pe infractori și de a-i pune în gardă pe con-stănțeni.