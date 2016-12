Poliţişti făcuţi la "apelul bocancilor"? Poliţia pregăteşte angajarea a 5.000 de civili. "Vor intra pilele!"

3

Bocanci in gura

Cel mai bine ar fi fost sau ar fi , scolarizarea celor inscrisi anul acesta 7000 de persoane care au participat la concursul din campina , 505 intrati deci ar ramane 6500 , cat ar fi de greu sa fie alesi din 6500, 5000 sau cate posturi sunt nevoie in plus ? Dupa 2 ani poti spune ca ati amgajat un personal calificat , care se vor dezvolta pe baza celor invatate in scoala nu toti idiotii civili care nu stiu sa completeze nici macar o cerere tip.