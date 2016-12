Poliţişti de la BCCO Constanţa, trimişi după gratii

Polițiști de la BCCO Constanța, trimiși după gratii

Magistrații Curții de Apel Constanța au dat sentința, ieri, în cazul celor patru polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța care au torturat și amenințat cu arma un dealer de droguri. În realitate, individul era investigator sub acoperire.Ofițerii Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ștefan Zaharia și Dragoș Emil Petcu au fost trimiși în judecată pentru comiterea in-fracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, tortură și fals intelectual, iar Cristian Dolană a fost deferit Justiției pentru tortură și complicitate la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.Magistrații au decis să îi achite pe suspecți pentru lipsire de libertate, respectiv complicitate la această infracțiune, și i-au condamnat pentru celelalte infracțiuni. Teodorescu, Petcu și Zaharia au fost condamnați la patru ani de închisoare cu executare, iar Dolană, la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.Polițiștii sunt acuzați că, la începutul lunii mai 2013 se aflau în Mamaia, în zona clubului Kudos, unde desfășurau o acțiune pentru prevenirea traficului de droguri.„În momentul în care investigatorul sub acoperire l-a abordat pe inculpatul Petcu Dragoș Emil, oferindu-i spre vânzare un plic cu substanță vegetală, de culoare preponderent verde (sub pretextul că ar fi o substanță stupefiantă), a intervenit și inculpatul Teodorescu Bogdan Mircea, care i-a luat investigatorului din buzunar portmoneul, iar ceilalți doi inculpați i-au luat telefoanele mobile. Apoi, fără a avea autorizație de percheziție domiciliară, inculpații Petcu Dragoș Emil, Teodorescu Bogdan Mircea și Zaharia Vlad Ștefan l-au condus pe investigatorul sub acoperire în camera sa de hotel, unde au efectuat o percheziție, context în care au ridicat suma de 2.700 de lei prezentată de acesta din urmă”, au precizat procurorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.Polițiștii l-au dezbrăcat pe investigatorul sub acoperire, l-au încătușat și lovit cu o bâtă în parcarea clubului. Mai mult, aceștia l-au lovit cu pumnii și l-au obligat să spună dacă este sau nu polițist. Ulterior i-au pus arma la tâmplă și în zona abdomenului și amenințau că vor trage.„Inculpații au încetat seria violențelor fizice și psihice după circa o oră și jumătate și numai după ce investigatorul sub acoperire a recunoscut că este lucrător de poliție, după care s-au deplasat la sediul instituției la care își desfășurau activitatea, întocmind un proces-verbal de constatare, datat 3.05.2013, înscris ce cuprindea o serie de mențiuni false referitoare la acțiunea lor privind investigatorul sub acoperire”, au mai precizat anchetatorii.