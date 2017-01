Poliţişti constănţeni acuzaţi că luau bani pentru a-i păzi pe hoţi

1

Hm!

Pai da,faptul ca unii poarta uniforme,altii halate sau salopete,nu inseamna ca suntem diferiti ca specie,natie,naravuri...Totusi,daca si asa,daca depui un juramant,respecta-l dracului ! Cum sa ma incred in politisti,cand stiu ca un anumit procent e gata sa ma dea pe mana banditilor ? Pe de alta parte,politistii care sunt cu adevarat dedicati,nu sunt nici platiti sau recompensati pe merit,ba mai si sunt insultati atunci cand niste infractori,clar periculosi sunr judecati in libertate sau chiar lasati liberi sa faca in continuare rau societatii.