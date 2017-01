Poliţist din Medgidia încătuşat pentru că a luat mită 1.000 de lei

Polițist din Medgidia încătușat pentru că a luat mită 1.000 de lei

Un agent din cadrul Poliției Municipiului Medgidia – Serviciul Rutier a fost reținut pentru 24 de ore pentru că a pretins și a luat mită de la un șofer. Polițistul i-a cerut 1.000 de lei conducătorului auto pentru a nu-i face dosar penal pentru că a condus pe drumurile publice un autoturism neînmatriculat. Șoferul a anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a organizat flagrantul. Scandalurile de corupție par că se țin lanț în ograda poliției constănțene. Peste 40 de oameni ai legii au fost acuzați de procurori, numai anul trecut, pentru diferite fapte de corupție, de la luare de mită, până la trafic de influență și favorizarea infractorului. Iată însă că nici anul acesta nu a început sub auspicii mai bune, după ce un alt polițist a fost reținut zilele trecute pentru luare de mită. Au negociat în stradă valoarea șpăgii Marți dimineață, un cetățean s-a prezentat la Direcția Generală Anticorupție Constanța pentru a face un denunț. Felix Căprar a declarat că un polițist de la serviciul rutier din Medgidia i-a pretins suma de 300 de euro pentru a nu-i face un dosar penal. Reclamantul a povestit că, în seara precedentă, în timp ce stătea de vorbă cu prietena lui în mașină, autoturismul fiind parcat pe o stradă din oraș, un echipaj de la poliție s-a apropiat de el și l-a legitimat. Unul dintre oamenii legii, agentul Dorin Ioan, l-ar fi întrebat dacă numele provizorii mai sunt valabile. Felix Căprar ar fi recunoscut că sunt expirate, moment în care polițistul i-a specificat că acest lucru reprezintă faptă penală. Reclamantul a spus că agentul Dorin Ioan i-ar fi cerut 300 de euro pentru a nu-i face dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punere în circulație a unui autoturism neînmatriculat. Pentru că șoferul nu avea atâția bani, cei doi au început să negocieze suma ca la piață, ajungând la un numitor comun, adică 1.000 de lei. Au stabilit să se întâlnească a doua zi pentru ca polițistul să-și ia banii iar șoferul să scape de dosarul penal. Denunțat la DGA Aflând între timp că nu a săvârșit nicio infracțiune, deoarece polițistul nu l-a surprins în circulație cu numerele expirate ci se afla parcat, Felix Căprar s-a hotărât să îl reclame pe agentul de la circulație lucrătorilor anti-corupție. În acest sens, bărbatul s-a prezentat marți dimineață la sediul Direcției Generale Anticorupție, unde a făcut denunț împotriva polițistului. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța împreună cu polițiștii anticorupție au organizat imediat un flagrant. Denunțătorul a primit 1.000 de lei în bancnote inscripționate cu „mită” și sub supravegherea polițiștilor a plecat la întâlnirea cu agentul Dorin Ioan. Cei doi s-au întâlnit în Medgidia, de față fiind prezentă și o a treia persoană, Ștefan Popescu, prieten cu învinuitul. Polițistul de la rutieră i-a spus lui Căprar să îi dea prietenului său banii, urmând ca el să îi recupereze ulterior de la acesta. Numai că în momentul în care cei doi prieteni primeau banii, procurorii și polițiștii anticorupție au intervenit și i-au luat ca din oală. Arestat pentru 20 de zile Agentul Dorin Ioan a fost reținut marți seară pe bază de ordonanță de către procurori, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Ieri după-amiază, polițistul a fost prezentat judecătorilor Tribunalului Constanța cu propunere de arestare pentru 29 de zile, magistrații hotărând să elibereze mandat pe numele lui. Decizia tribunalului poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. De asemenea, procurorii îl cercetează în libertate și pe Ștefan Popescu pentru complicitate la luare de mită. Dorin Ioan are o vechime de doi ani în cadrul Poliției, fiind încadrat ca agent la Serviciul Rutier Medgidia. Potrivit fișei postului, el avea sarcina de a controla participanții la traficul rutier. În urma punerii în mișcare a urmăririi penale, agentul va fi suspendat din funcție și va fi pus la dispoziția organelor de cercetare.