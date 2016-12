Poliţist din Mangalia, dublu campion balcanic la atletism

Polițist din Mangalia, dublu campion balcanic la atletism

Un polițist din Mangalia s-a întors recent din Istanbul, de unde a venit cu două medalii de aur. Agentul șef principal Marius Saioc are 41 de ani și activează în cadrul compartimentului Criminalistic din cadrul Poliției Mangalia. Până în prezent, acesta a cucerit mai multe medalii de argint, însă în acest an a participat la Campionatul Balcanic de la Istanbul, de unde s-a întors cu două medalii de aur la atletism, una pentru săritura în lungime, iar cealaltă pentru triplu salt.Agentul șef principal este căsătorit și are doi copii. Pe lângă pasiunea pentru sport, în principal pentru atletism, polițistul este conductor de câini. Acesta are în îngrijire patrupezi, pe care îi antrenează și alături de care merge la fața locului și rezolvă cazuri complexe. Marius Saioc este polițist de aproximativ 20 de ani.