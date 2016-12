Poliţist din Constanţa, felicitat de vicepremierul României după tragedia rutieră soldată cu doi morţi

Polițist din Constanța, felicitat de vicepremierul României după tragedia rutieră soldată cu doi morți

Este vorba despre tragedia care s-a produs, în urmă cu câteva zile, pe DN 39, între localitățile constănțene Costinești și 23 August.Un autoturism marca Skoda a pătruns pe contrasens și a izbit în plin un Logan la volanul căruia se afla un bărbat de 54 de ani, cetățean german, originar din România. La bordul Loganului se afla și fiica acestuia, în vârstă de 19 ani. Cei doi vizitau țara noastră. În urma cumplitului impact, ambii conducători auto au murit, în vreme ce tânăra din Logan a suferit răni foarte grave.Deși misiunea lui era să efectueze cercetările la fața locului, omul legii din Constanța a dovedit că omenia și bunătatea nu țin cont de reguli, granițe sau sarcini de serviciu:„M-am deplasat la locul accidentului și am constatat că tânăra suferise răni foarte grave în urma evenimentului rutier în care tatăl ei și-a pierdut viaa. Am solicitat imediat și în mod expres ca ea să fie preluată de elicopterul SMURD și să fie transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru că am considerat că leziunile pe care le suferise erau prea grave pentru ca ea să reziste unui drum cu ambulanța. Am discutat chiar duminică cu mama fetei, care mi-a spus că avionul sanitar trimis pentru a o prelua pe tânără a aterizat la Leipzig, în Germania, și că starea ei s-a îmbunătățit. Mă bucur foarte mult să aud aceste lucruri. Eu nu consider că am făcut ceva special. M-am pus pur și simplu în pielea acestei fete care era singură într-un loc în care nu cunoștea pe nimeni și care își pierduse tatăl. În zilele ce au urmat accidentului, am mers la spital pentru a vedea cum se simte și dacă are nevoie de ceva. Am vrut să mă asigur că nu îi lipsește nimic”.Pentru gestul său, polițistul Bozolan a fost felicitat personal de ambasadorul Germaniei dar și de vicepremierul României, Costin Borc.„Există momente în viață când solidaritatea și ajutorul dezinteresat sunt esențiale și asta este ceea ce ne face cu adevărat oameni.Simt nevoia să mulțumesc unui agent șef de la Poliția Rutieră Constanța, domnul Cristian Bozolan, pentru tot ce a făcut ca să salveze o fată grav rănită într-un accident îngrozitor petrecut acum câteva zile în județul Constanța. Nu îl cunosc personal, deși mi-ar plăcea să îi strâng mâna, dar prietenii mei care s-au strâns să o ajute pe această fată într-un moment în care viața ei atârnă de un fir de păr îmi spun că acest polițist este un om deosebit. Bravo lui și Dumnezeu să-l ajute de acum încolo.”, este mesajul transmis pe Facebook de vicepremierul României, Costin Borc.