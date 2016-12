Poliţist de frontieră cu interdicţie în Vama Veche

Polițist de frontieră cu interdicție în Vama Veche

Un polițist de frontieră anchetat pentru abuz de serviciu nu are voie să se apropie de Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, locul unde și-a desfășurat activitatea până de curând.Florin Pețeanu, polițist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă, este anchetat, alături de un alt polițist, Ionuț Adrian Ioana, dar și de suspecții Stelian Tocia, Constantin Tocia, Cristian Liciu, Vasile Stăvilă, Marian Cătălin Afrenie și Kiril Ivanov, pentru că ar fi contribuit la introducerea în țară, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, a unui TIR încărcat cu țigări de contrabandă. De altfel, în urma perchezițiilor efectuate, în acest dosar, oamenii legii au descoperit aproximativ 7,5 milioane de țigarete netimbrate (aproape 375.000 pachete), peste 800 sticle de whisky (marca Maiwand), 12.800 euro, 195.000 lei, 680 dinari sârbești, 121 leva, 20 dolari, 13 mașini de lux, un microbuz cu remorcă și un TIR.Polițistul a fost arestat la domiciliu, dar magistrații Tribunalului Constanța au dispus, la sfârșitul săptămânii trecute, să fie pus sub control judiciar, iar una dintre măsurile impuse este faptul că nu are voie să iasă din localitatea de domiciliu, respectiv Mangalia și să nu se apropie de Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche.