Poliţist de frontieră arestat pentru că şi-a ucis colegul

Polițist de frontieră arestat pentru că și-a ucis colegul

Vineri, magistrații de la Judecătoria Mangalia au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a lui Marin Ivan, de 38 de ani, agent principal în cadrul Gărzii de Coastă, sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă în formă agravantă. Decizia poate fi atacată cu recurs.Polițiștii de la Rutieră au stabilit că Ivan se afla la volan autoturismului care, marți după-amiază, a fost scăpat de sub control și a lovit doi copaci de pe marginea drumului, în apropiere de Comana. Un coleg de muncă de-al lui Ivan, Doru Jica, de 39 de ani, a murit pe loc. Imediat după producerea tragediei, Ivan, profitând de faptul că alți martori care să fi văzut ceea ce s-a întâmplat nu au existat, le-a spus polițiștilor că nu el s-ar fi aflat la volanul mașinii al cărui proprietar, de altfel, este, ci colegul său decedat. Mai mult decât atât, Ivan se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 1,90 la mie, așa că ce interes ar fi avut să se denunțe? În urma necropsiei s-a stabilit că și polițistul decedat era băut, rezultatul fiind de 1,50 la mie. Așa se face că ambii polițiști băuseră cot la cot înainte de a pleca din Negru Vodă, negândindu-se vreun moment că ar putea fi prinși ori, mai rău, că ar putea muri într-un accident de circulație.