Poliţist constănţean, implicat într-un accident rutier grav

Polițist constănțean, implicat într-un accident rutier grav

Un polițist constănțean a ajuns la spital după ce un șofer băut a provocat un accident rutier de toată frumusețea.Ionel Vrăjescu, de 38 de ani, conducea un Renault înmatriculat în Bulgaria pe drumul național 22 C, dinspre Poarta Albă către Murfatlar. Ajungând în localitatea Murfatlar, din cauza neatenției în conducere, bărbatul a intrat în coliziune cu o Dacie, condusă în mod regulamentar de Cosmin Horțea, de 28 de ani, din Medgidia. În urma impactului, Dacia a fost proiectată în curtea RAJA Murfatlar, după ce a dărâmat un gard și s-a răsturnat. Mai mult, după producerea accidentului, șoferul vinovat a fugit de la fața locului, prezentându-se, mai apoi, la postul de poliție din Murfatlar.În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul care a provocat accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0.82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului, fiind cercetat în stare de libertate.Cosmin Horțea a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde se află în afara oricărui pericol. Tânărul din Medgidia este agent de poliție, lucrând ca dispecer la Secția 4 de Poliție Constanța. La momentul impactului, acesta se deplasa spre serviciu.