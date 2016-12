Poliţist constănţean, cercetat pentru luare de mită. Omul legii cerea şpagă în… natură

Polițist constănțean, cercetat pentru luare de mită. Omul legii cerea șpagă în… natură

Și-a aruncat toată cariera la „gunoi“ pentru o remorcă de lemne. Este vorba despre un polițist din comuna constănțeană Târgușor, care este cercetat sub control judiciar, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea mită sub formă de lemne.La data de 16 septembrie 2016, pro-curorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de Valentin Ionuț Cangea, agent de poliție în cadrul Postului de Poliție Târgușor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.Potrivit procurorilor, la data de 18 iulie, în timpul serviciului, în comuna Târgușor, polițistul a controlat o autoutilitară staționată, încărcată cu aproximativ 3 tone de lemne, ocazie cu care a constatat că șoferul mașinii transporta o cantitate de marfă mai mare decât cea permisă de lege și că nu deținea nici permis de conducere corespunzător pentru acel autovehicul. Pentru a nu efectua cercetări penale față de conducătorul auto depistat, Valentin Cangea a pretins și primit de la șofer, ca mită, cele trei tone de lemne.Din câte se pare, denunțătorul ar fi chiar șoferul care a condus remorca cu lemne. Acesta s-a plâns autorităților că polițistul a condus autospeciala de polițieaflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Când a venit aproape de camion, spune bărbatul, acesta abia se putea ține pe picioare. L-ar fi amenințat pe conducătorul auto că îl arestează pentru că avea prea multe lemne, iar pentru a scăpa de „pedeapsă” i-a spus să verse lemnele la el în curte.Mai mult decât atât, după ce i-ar fi luat actele șoferului și l-ar fi pus să „verse” lemnele în curte, omul legii a vrut să-i înapoieze actele bărbatului însă, în locul actelor i-a înmânat dosarul penal al unui alt șofer, prins fără permis. Abia a doua zi, polițistul și-a dat seama ce a făcut și i-ar fi cerut șoferului să țină secret întreaga întâmplare.În urma denunțării acțiunii ilicite la structura teritorială a Direcției Generale Anti-corupție și sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, după administrarea probatoriului, procurorul de caz a luat măsura controlului judiciar pe un termen de 60 de zile față de lucrătorul de poliție cercetat.