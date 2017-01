Poliţist bătut în prezenţa a patru judecători şi un procuror de la Constanţa

Conflict cu persoane din lumea justiției, la Club „Crush“, din Mamaia

Polițist bătut în prezența a patru judecători și un procuror de la Constanța

Un polițist de la Secția 2 a fost bătut de trei indivizi, la ieșirea din Clubul „Crush”, din Mamaia, în prezența a patru judecătoare și un procuror. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de sâmbătă, dar abia duminică cei trei au fost reținuți, iar în noaptea de luni spre marți, prezentați magistraților de la Judecătoria Constanța, care au dispus arestarea pentru o perioadă de 29 de zile. O noapte petrecută în clubul „Crush”, din Mamaia de judecătorarele Ruxandra Grecu, Cristina Grecu, Lavinia Mihaela Cîrciumaru și Iulia Taloș, de la Judecătoria Constanța, procurorul Cătălin Ni-colae Magdalena și polițistul Cătălin Croitoru, de la Secția 2, s-a terminat cu un scandal de toată frumusețea. Cei șase „oameni ai legii” au petrecut toată noaptea și, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, Gigi Valentin Ștefan, nimeni nu s-a certat cu nimeni, nu a existat nici un conflict, nici măcar verbal. Numai că una dintre persoanele care s-a aflat la o masă alăturată grupului de judecători, procurori și polițiști, la ieșirea din club, a sărit la bătaie și l-a lovit pe nepusă masă pe Cătălin Croitoru. Este cel puțin ciudat că, din senin, fără să fi existat vreun conflict anterior, între cele două grupuri, fără ca vreunul dintre cei trei să fi fost vreo „cunoștință” a polițistului (măcar din dosarele sale) sau ai magistraților prezenți la petrecere, să iasă un asemenea tămbălău, chiar și în condițiile în care se presupune că părțile ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. În urma loviturilor, Croitoru a căzut la sol, s-a lovit cu capul de trotuar și și-a pierdut cunoștința. Potrivit certificatului medico-legal prezentat, în cursul zilei de ieri, procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, polițistul are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale, el suferind o fractură craniană în urma loviturilor primite. Procurorii spun că unul dintre băieții din grupul agresor ar fi împiedicat martorii să intervină pentru a-l apăra pe polițist. Imediat după producerea incidentului, cei trei tineri care ar fi sărit la bătaie, după ce ar fi amenințat persoanele aflate de față, au plecat. La locul faptei, au fost chemați polițiștii, care au demarat cercetările, iar identificarea celor trei tineri a durat mai bine de 24 de ore. Abia în cursul zilei de duminică, Iani Jaca, de 25 de ani, din Constanța, Răzvan Ștefan Moroianu, de 23 de ani, din Valu lui Traian, și Constantin Claudiu Coman, de 25 de ani, din Constanța, au fost reținuți și, luni seară, prezentați Judecătoriei Constanța cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorii, colegi ai celor patru magistrate care au calitatea de martor în dosar, au decis arestarea pentru o perioadă de 29 de zile a celor trei tineri, pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. La fapta respectivă, se va adăuga, din câte spun anchetatorii, și acuzația de vătămare corporală, în urma prezentării certificatului medico-legal din partea victimei, prin care demonstrează că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale. Pedeapsa pe care o riscă cei trei pentru noua încadrare juridică este între șase luni și cinci ani de închisoare. În fața procurorilor, inculpații nu au recunoscut comiterea faptelor, cu excepția lui Iani Jaca, ceilalți doi aruncând, se pare, vina unul pe celălalt. În zilele următoare urmează ca recursul declarat de cei trei suspecți să se judece la Tribunalul Constanța.