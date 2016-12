POLIŢIST BĂTUT DE DOUĂ ORI într-o singură noapte. LOVIT CU PICIORUL ÎN FAŢĂ chiar în sediul Poliţiei

2

Raspuns

Deci, sa iti explic. Zilele de ingrijiri medicale nu sunt echivalentul zilelor de spitalizare. Sunt, practic, o unitate de masura in evaluarea leziunilor suferite de o persoana. Politistul a fost agresat in noaptea de 6-7 , iar apoi, in cursul zilei, a mers la Serviciul de Medicina Legala unde un medic legist i-a evaluat leziunle si i-a eliberat un certificat medico-legal din care rezulta zilele alea de ingrijiri medicale.