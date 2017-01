Poliţia Rutieră şi Primăria Constanţa, coşmarul constănţenilor

Poliția Rutieră și Primăria Constanța, coșmarul constănțenilor

Judecătoria Constanța este cea mai aglomerată instanță din țară. Mii de dosare trec, anual, prin mâinile magistraților, iar situația tinde să se înrăutățească. Numai în primul semestru al acestui an, peste o mie de cauze s-au alăturat altor peste 2.000 rămase în stoc de anul trecut privind contestațiile împotriva proceselor verbale întocmite de Poliția Rutieră Constanța. Pe locul secund al acestui „podium“ se află plângerile constănțenilor împotriva hotărârilor emise de administrația publică locală. Cele mai multe dosare înregistrate pe rolul Judecătoriei Constanța sunt plângerile împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002, privind circulația pe drumurile publice. Mai exact, în primul semestru al acestui an, pe rolul instanței amintite au fost înregistrate 1.146 de dosare având acest obiect, care s-au adăugat unui stoc rămas de anul trecut, de 2.440. Din toate acestea, au fost soluționate de către magistrați 1.902 dosare, dintre care în peste 600 plângerile au fost admise, în 645 de dosare plângerile au fost respinse, iar în alte câteva sute s-au dat alte soluții. Dar de ce aleg șoferii să atace în instanță procesele verbale de contravenție? Unii se simt nedreptățiți, alții consideră că măsura luată împotriva lor a fost prea dură ori abuzivă, dar, în foarte multe dintre cazuri, se pare că se dorește întârzierea momentului în care se reține efectiv permisul de conducere. Bătălia pe permis Reprezentanții Poliției Rutiere Constanța sunt de părere că doar în 10 la sută din cazuri șoferii câștigă în instanță, în mare majoritate a situațiilor conducătorii auto vrând doar să amâne consecințele aplicării sancțiunilor aplicate de oamenii legii. Dacă analizăm însă situația pe primul semestru al acestui an ajungem să îi contrazicem pe polițiști, pentru că este evident că în cel puțin 30 la sută din situații șoferilor li se dă dreptate. Inspectorul Marius Ghiță ne-a declarat că „este dreptul șoferilor să conteste în instanță procesele-verbale. Noi suntem serviciul din poliția constănțeană care aplică cele mai multe contravenții, așa se explică și numărul mare de contestații”. El este de părere că, în cele mai multe dintre situații, șoferii contestă procesele verbale doar pentru a amâna momentul suspendării în fapt a permisului. „Până la definitivarea dosarului, măsura luată de noi se suspendă, așa că ei pot rămâne cu permisul în buzunar. (…) Sunt mulți șoferi profesioniști care din asta trăiesc, unii sunt marinari și preferă să aibă permisul suspendat pe perioada cât vor fi plecați în voiaj, alții se află pur și simplu în concediu și nu vor ca vacanța să le fie stricată”, a mai spus Marius Ghiță. Dintr-un motiv ori altul, aceste dosare încarcă la refuz masa judecătorilor, ei trebuind să analizeze fiecare caz în parte și să împartă dreptatea. Chiar dacă totul poate părea simplu la început, în instanță, câteodată, lucrurile se complică. Pot fi solicitate anumite expertize, sunt propuse probe, audiați martori, totul pentru a îngreuna, în cele mai multe dintre cazuri, soluționarea dosarelor și pentru a se ajunge la un deznodământ cât mai târziu posibil. Plângerile împotriva hotărârilor emise de Primăria Constanța, pe locul secund Pe locul doi în statisticile Judecătoriei Constanța se află plângerile împotriva hotărârilor emise de administrația publică locală. Foarte mulți constănțeni atacă, așadar, deciziile date de autorități, considerându-le nelegale. Pe primul semestru al acestui an au fost înregistrate 226 de astfel de plângeri, care s-au adăugat unui stoc de anul trecut, de 271 de cauze. Din totalul acestora, doar 213 au fost soluționate în aceeași decadă de timp, dintre care în 44 dintre cauze li s-a dat câștig de cauză celor care au atacat deciziile administrației publice locale, iar în peste 70 nu. Pe al treilea loc se află plângerile împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor în materie de construcții, aproape 100 de dosare fiind înregistrate în prima decadă a acestui an sub această formă.