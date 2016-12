Poliţia Rutieră, în acţiune! Sute de permise reţinute şi mii de amenzi date

Poliția Rutieră, în acțiune! Sute de permise reținute și mii de amenzi date

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția Română a efectuat controale rutiere pentru prevenirea și reducerea numărului accidentelor rutiere, în zona trecerilor la nivel cu cale ferată și pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice.Într-o singură zi, au fost constatate peste 130 de infracțiuni și aplicate peste 4.400 de sancțiuni contravenționale.În urma acțiunilor, au fost constatate 135 de infracțiuni la regimul circulației, dintre care 74 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 4.483 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere, dintre care 960 la nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată și 156 conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii au reținut, de asemenea, 597 de permise de conducere, dintre care 159 pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată, 51 pentru depășire pe trecerile la nivel cu calea ferată și 260 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, au fost retrase 126 de certificate de înmatriculare, scrie realitatea.net