Poliţia Rutieră Constanţa propune ca transportul de persoane în afara localităţilor să se facă doar cu autobuze

Poliția Rutieră Constanța propune ca transportul de persoane în afara localităților să se facă doar cu autobuze

Nu de puține ori, observăm sau chiar călătorim în microbuze, tip maxi-taxi, pline până la refuz, pasagerii fiind nevoiți să stea înghesuiți în picioare. Sau ne trezim - aici mă refer la conducătorii auto - cu un astfel de microbuz, care îți frânează brusc în față pentru a permite vreunui călător să coboare sau să urce, care merge cu 10 km/h doar pentru a colecta cât mai mulți clienți sau care blochează pur și simplu traficul, oprind în orice loc de pe traseu, indiferent că este sau nu stație. Însă, pe lângă faptul că se deplasează haotic pe stradă, maxi-taxiurile sunt, în ultima vreme, implicate în accidente rutiere serioase, în urma cărora numeroase persoane și-au pierdut viața. Polițiștii rutieri constănțeni recunosc că microbuzele, atât cele de transport persoane, cât și cele de marfă, le dau bătăi de cap, însă îi indică pe reprezentanții ARR ca fiind cei cu atribuțiile cele mai sporite în acest domeniu. „Atribuțiile noastre sunt limitate, majoritatea sarcinilor de control revenind celor de la ARR, care au și posibilitatea să facă opriri în trafic. Noi putem să îi sancționăm pentru depășirea numărului de locuri sau pentru alte abateri privind circulația pe drumurile publice”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Pentru că efectivele sunt limitate, polițiștii rutieri merg pe abateri grave, precum depășiri neregulamentare, viteză excesivă și încălcarea marcajului dublu continuu. „Suntem prea puțini să ne permitem să mergem pe toate tipurile de contravenții, așa că ne axăm pe cauzele generatoare de accidente grave. Acțiunile noastre vizează în primul rând sancționarea depășirilor neregulamentare deoarece acestea ne dau cele mai mari bătăi de cap. Ciocnirile sunt foarte violente și de multe ori cu victime”, a precizat Dogaru. În acest sens, au existat numeroase controale din partea Poliției Rutiere, soldate cu zeci de amenzi și permise reținute. Însă, polițiștii constănțeni au cu totul alte of-uri în ceea ce privește transportul de persoane în județul Constanța și de aceea vin cu câteva propuneri pentru eliminarea principalelor cauze care implică microbuzele în accidente rutiere grave. Potrivit conducerii Poliției Rutiere, transportul de persoane interurban și interjudețean nu ar trebui să se facă decât cu autobuze și în niciun caz cu microbuze. „Autobuzul se deplasează cu viteză mai mică, are alte posibilități de a asigura protecția pasagerilor. Microbuzele au posibilitatea de a merge cu viteze foarte mari și, în cazul unei coliziuni, nu reușesc să-și protejeze călătorii cum ar face-o un autobuz, care este mult mai mare și mai solid. Trebuie să recunosc că avem probleme cu viteza cu care se deplasează microbuzele, însă șoferii sunt foarte greu de sancționat deoarece mulți au sisteme de comunicare și se anunță între ei când văd vreun echipaj de poliție. Încetinesc când trec pe lângă noi, după care merg din nou cu viteză mare”, ne-a declarat Tudorel Dogaru. Schimbarea condițiilor pentru categoria D De asemenea, Poliția Rutieră Constanța susține că se impune și o schimbare a condițiilor pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria D, care cuprinde autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de opt locuri pe scaune, în afara conducătorului. Până în 1999, pentru a putea obține această categorie trebuia să ai cel puțin 21 de ani împliniți și minimum doi ani de conducere efectivă pentru categoria C, camioane, tiruri, mașini cu o masă autorizată mai mare de 3,5 tone. În prezent, orice persoană care are 21 de ani, indiferent dacă a mai pus mâna pe volan până atunci, își poate lua permisul pentru categoria D, polițiștii rutieri solicitând introducerea vechilor condiții. „Dacă nu se schimbă condițiile, vom avea din ce în ce mai mulți Tarzani pe drumuri. Acum, în aceeași zi poți să îți iei permis de conducere pentru toate categoriile, însă nu e totuna să conduci un autoturism cu condusul unui autobuz”, a mai pre-cizat comisarul Tudorel Dogaru. Acțiuni la nivelul întregii țări De la începutul anului, Poliția Rutieră a organizat peste 7.300 de acțiuni pentru a verifica legalitatea efectuării transporturilor rutiere publice de persoane, constatând 191 infracțiuni și aplicând 5.687 sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării sau anulării a 28 de licențe, 2.832 de certificate de înmatriculare și 5.025 permise de conducere. Sancțiunile aplicate au vizat, cu preponderență, transportul mai multor persoane decât numărul de locuri, neemiterea legitimațiilor de călătorie, nepurtarea centurii de siguranță, nerespectarea manevrei de depășire, pătrunderea în intersecție la culoarea roșie a semaforului electric și desfășurarea altor activități de natură a distrage atenția conducătorului auto în timpul deplasării.