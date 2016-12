Poliţia Rutieră a ieşit la vânătoare de beţivi pe şosele

Poliția Rutieră a ieșit la vânătoare de bețivi pe șosele

Dat fiind faptul că foarte multe accidente rutiere grave se petrec pentru că, în general, tineri inconștienți, după ce au petrecut bine prin cluburi și restaurante, se urcă la volanul bolizilor lor de lux și căsăpesc oameni nevinovați pe șosele, polițiștii de la Rutieră au efectuat, week-end-ul trecut, o acțiune prin care au „vânat“ tocmai astfel de apucături periculoase. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, Carmen Șerbănescu, activitatea Poliției Rutiere s-a desfășurat în nopțile de 2 și 3 decembrie, iar la ea au participat peste 53 de efective, ce au acționat în 47 de zone, în special în preajma restaurantelor, cluburilor ori discotecilor din municipiul Constanța ori județ. Au fost oprite autoturismele care plecau din zona unor astfel de locații, tocmai pentru ca șoferii să fie verificați dacă s-au urcat la volan deși consumaseră alcool. Cu această ocazie, au fost aplicate 47 de sancțiuni, în valoare de 11.272 lei, au fost constatate 18 infracțiuni la regimul circulației, dintre care 15 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și trei pentru conducere fără a se poseda permis de conducere. De asemenea, au fost reținute 28 permise de conducere, fiind sanc-ționați 36 de conducători pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, patru conducători auto pentru că nu au folosit centura de siguranță, trei pentru defecțiuni tehnice, nouă pentru alte abateri, fiind retrase și două certificate de înmatriculare. Nu a văzut polițiștii de beat ce era! Printre persoanele care au fost prinse pe picior greșit, se află și Andrei Mirea, de 21 de ani, din Murfatlar, care, la data de 3 decembrie, în jurul orei 2.40, a fost depistat, pe DN3, conducând un autoturism marca Seat, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul Drager, s-a constatat că rezultatul a fost de 0.50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeași noapte, pe strada Cuza Vodă, din Constanța, polițiștii i-au făcut semne regulamentare de oprire lui George Bajdu, din municipiul Tulcea, care conducea un Mercedes. El s-a făcut că nu le vede, sau, poate, din cauza licorilor lui Bachus nici nu le-a văzut, astfel că autoturismul a fost blocat în trafic, iar șoferul luat la bani mărunți. Încă de la prima vedere, oamenii legii au constatat că bărbatul consumase alcool, rezultatele la testul făcut cu aparatul Drager fiind 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele situații, polițiștii de la Rutieră au luat măsura întocmirii unor dosare de cercetare penală. Lista lungă a șoferilor băuți la volan Nu au fost singurele cazuri depistate de polițiștii de la Rutieră! Liviu Cătălin Celnicu, de 22 de ani, și Alexandru Dragnea, de 26 de ani, ambii din Constanța, au fost depistați circulând cu 0.43, respectiv 0.63 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, Ecaterina Amalia Pavlicu, de 23 de ani, din Techirghiol, a fost depistată conducând un autoturism pe drumurile publice deși nu avea permis. Tânăra s-a ales cu dosar penal. Cu aceeași sancțiune penală s-a ales și Puiu Mihai, de 35 de ani, din localitatea Cuza Vodă, pentru că a fost prins, la fel, la volanul unei mașini deși nu avea carnet de conducere. Bogdan Ștefan Echim, de 35 de ani, din Mangalia, a fost depistat și el la volan după ce consumase alcool, rezultatul în cazul său fiind 0.45 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar Marius Stoiciu, de 28 de ani, din Constanța, a ținut să-l întreacă, el fiind prins conducând pe drumurile publice cu 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat.Vladimir Novac, de 27 de ani, din Constanța, a fost depistat cu 0.60 mg/l alcool pur în aerul expirat, Emrah Agi, de 20 de ani, din Constanța, cu 0.49 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar Marius Iosif, de 20 de ani, tot din Constanța, avea o îmbibație de 0.51 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate aceste cazuri, polițiștii de la Rutieră au întocmit dosare penale. Pentru că „vânătoarea” polițiștilor de la Rutieră a dat roade neaștep-tate, aceștia au stabilit ca, în perioa-da care urmează, să facă tot mai des astfel de acțiuni. Nu de alta, dar vor să îi conștientizeze pe șoferi vizavi de pericolul pe care-l reprezintă pe șosele dacă se urcă băuți la volan.