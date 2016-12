Poliţia Rurală Cernavodă are, în sfârşit, şef

Poliția Rurală Cernavodă are, în sfârșit, șef

La un an de la înființare, Secția 6 Poliție Rurală Cernavodă are, în sfârșit, începând din această lună, un șef. A fost nevoie ca reprezentanții Poliției Constanța să organizeze de trei ori concursul pentru respectiva funcție (în plus, să-l amâne de trei ori), dar într-un final s-a reușit ocuparea postului.Ultima dată concursul s-a ținut vineri, 31 august, dată la care s-au prezentat doi ofițeri: subcomisarul Adrian Sebastian Dumitrașcu (fostul șef al Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă) și subcomisarul Daniel Turcu. În urma interviului structurat pe teme profesionale, punctajul cel mai mare a fost obținut de subcomisarul Dumitrașcu.