Poliţia Română, sfaturi de Ziua luptei împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri

bravo

In sfarsit un articol despre droguri in care nu vad nici o prostie scrisa. Daca erau mai multe detalii as fi fost chiar foarte multumit. Cum ar fi sevrajul care este strans legat de toleranta organismului la substanta respectiva. Adica bagi heroina luni de zile la rand, toleranta organismului creste, dupa care faci pauza, toleranta scade la loc, si, cand te apuci iar, tu-ti faci doza ta normala, numai ca, toleranta nefiind aceeasi, e un soc puternic pentru organism si poti sa dai coltu'. Eu zic ca nu ar trebui sa existe zi de la Dumnezeu fara cel putin un articol detaliat despre droguri. Daca mergi prin cluburi te-ngrozesti in ce hal se consuma, acum e ca un fel de bilet de intrare, daca nu ai bagat cel putin un drog n-ai ce sa cauti si nici nu te integrezi. Si nu ma refer la alcool care, pe langa faptul ca e legal face si cele mai multe ravagii.