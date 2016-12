Poliţia Port cere implicarea CN APMC şi SC „Oil Terminal“ SA pentru stârpirea traficului cu combustibil din zona porţilor 7 şi 8

Poliția Port cere implicarea CN APMC și SC „Oil Terminal“ SA pentru stârpirea traficului cu combustibil din zona porților 7 și 8

Ieri, împreună cu șeful Poliției Port Constanța, comisar Remus Lăzăroaia, am vizitat din nou rețeaua artizanală de carburanți din zona Porților 7 - 8. Șeful Poliției Port ne-a spus că știe de această situație de foarte mulți ani și că, periodic, șanțurile sunt astupate. Numai că cei care se ocupă de această „afacere”, tot de atâtea ori, au venit și au refăcut rețeaua de „distribuție”. Pentru ca problema aceasta să fie rezolvată definitiv, din punctul lui de vedere trebuie să existe concursul Administrației Portului Constanța și al SC „Oil Terminal” SA Constanța. Comisarul Remus Lăzăroaia ne-a mai spus că, din punct de vedere legal, Poliția nu le poate întocmi dosare penale persoanelor care sunt prinse cu produsul respectiv, pentru că nu există un proprietar care să revendice marfa. Mai mult decât atât, dacă încărcătura (pentru care, în mod evident, nu se deține documente de proveniență) este confiscată, Poliția nu are ce face cu ea. Iar asta pentru că nu este un produs care să poată fi dat spre vânzare societăților care comercializează combustibili, iar Poliția nu are spațiu unde să stocheze o astfel de marfă. În mod normal, SC „Oil Terminal” SA Constanța, căreia i-ar aparține conductele fisurate și care dau de lucru atât acelora care fac trafic cu marfa respectivă, cât și autorităților portuare și Poliției, ar trebui să se preocupe de problemă. Din păcate, ieri, în încercarea de a obține un punct de vedere oficial de la SC „Oil Terminal” SA, am fost invitați să facem o sesizare scrisă cu privire la problema amintită, așa că, în acest moment, avem de primit… răspunsul. Când îl vom avea, îl vom face, la rândul nostru, public. Pe teritoriul portului… Pentru ca traficul cu combustibilul respectiv să fie stopat, trebuie să se implice însă și „Compania Națională Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța. Până la urmă, este vorba de un teren care aparține portului și care este administrat de această companie. Nu mai spunem că, în atâția ani, prin infiltrațiile de combustibil, solul respectiv este poluat, iar riscul producerii unui incendiu la „rezervoarele” folosite la sustrageri este unul deosebit de crescut. CN APMC ar fi astupat în nenumărate rânduri instalațiile respective, dar, ce folos, dacă ele au fost readuse în peisaj de către cei care dețin „afacerea” asta deja de ani buni?! Mai mult, căile pentru a intra și ieși din port, cu tot cu monitorizare video ori agenți de pază, chiar și cu tone de combustibil pentru care nu există acte, sunt atât de facile încât ar fi păcat ca cineva să rateze o astfel de afacere. Un ciubuc ici, un ciubuc colea, iar banii ies, fără a plăti ceva la stat, fără a fi angajatul cuiva, fără a da socoteală vreunei instituții și fără stresul că pot fi anchetați penal (căci, de atâta timp, cei care practică această „meserie”, s-au informat la persoane competente și știu că nu riscă dosare penale, ci maximum o amendă, pe care nici nu-și bat capul să o conteste). În mod normal, fiind vorba de o scurgere de combustibil de la conducte ce aparțin unei societăți, aceasta ar trebui să se preocupe de aceste pierderi. Numai că, de ani buni, problema a rămas nerezolvată, iar în timpul ăsta hectare întregi din port sunt poluate, iar alții se îmbogățesc într-un mod extrem de facil. *** Amintim că pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați din portul Constanța există, bine îngrijită, o întreagă rețea de șanțuri și rezervoare de colectare a combustibilului care se scurge din pământ. La câteva zile, o dubă intră în port, combustibilul este încărcat, apoi iese nestingherită. Zeci de tone de combustibil au îngroșat conturile anumitor persoane care au știut să profite în toți acești ani de respectiva situație. Vom reveni în zilele următoare cu alte aspecte legate de acest subiect.